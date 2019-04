Estremoz vai homenagear Maria Caetano Couceiro

A Câmara Municipal de Estremoz e a Associação Equestre do Cavalo Lusitano do Alentejo, levam a efeito no dia 3 de Maio, pelas 18h30, no Pavilhão Multiusos do Parque de Feiras de Estremoz e integrado na 33ª Fiape 2019, uma homenagem à cavaleira de Dressage, Maria Caetano Couceiro, de 32 anos, irmã do cavaleiro tauromáquico João Moura Caetano e filha de Paulo Caetano.

As entidades pretendem distinguir a cavaleira, pelos seus recentes resultados na disciplina de Dressage, onde se tem evidenciado além-fronteiras, colocando Portugal entre os 50 melhores do mundo.