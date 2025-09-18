Feiras & EventosNotícias
Estrelas do Futuro: 25 cavalos novos de saltos em Leilão Online (VÍDEO)
Já está online a coleção do próximo leilão da Paul Schockemöhle!
De domingo, 21, a terça-feira, 23, terá a oportunidade de encontrar a sua próxima estrela de saltos.
Os 25 candidatos foram selecionados com os critérios mais rigorosos e estão todos no início de uma carreira promissora.
Confira descendentes de grandes nomes como Chacoon Blue, Continental Blue, Baloubet du Rouet, Chacgrano, Chafly PS, Baloutaire PS e muitos outros.
Nunca foi tão fácil garantir cavalos novos de alto nível criados por Paul Schockemöhle.
Conheça a coleção completa AQUI