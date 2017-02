Estreia mundial de documentário francês sobre a herdade “Torrinha” (VÍDEO) 15 Fevereiro, 2017 8:11

O documentário “Torrinha – de corpo e alma” estreia no Salão Nobre do Campo Pequeno, pelas 12 horas do próximo sábado, 18 de Fevereiro.

Trata-se de um filme da muito premiada Jennifer Ajuriaguerra, fotógrafa e realizadora francesa, com um vasto currículo em fotografia e documentários sobre cavalos. Já filmou em França, Estados Unidos e Portugal, retratando de forma belíssima o cavalo e o seu ambiente.

Em “Torrinha”, Ajuriaguerra apresenta a Herdade num filme inédito de 45 minutos, numa sequência de cenas de natureza absolutamente deslumbrante e relações humanas muito especiais.

O filme homenageia David Ribeiro Telles, proprietário da herdade falecido no ano passado, mas homenageia sobretudo uma maneira de viver em comunhão com a natureza e os animais.

No final do ano, o filme será apresentado no Equus Film Festival de Nova Iorque.

Veja o trailer aqui