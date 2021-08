Estão de volta as Galas mensais da Escola Portuguesa de Arte Equestre 9 Agosto, 2021 13:56

Na sequência das novas medidas relativas à Covid 19, a Escola Portuguesa de Arte Equestre vai retomar a dinâmica de realização dos seus espetáculos mensais, levando a cabo, já no próximo dia 27 de agosto, sexta-feira, às 21.30, a Gala Esplendor da Arte Equestre.

Para além destes espetáculos, as apresentações diárias das “Manhãs da Arte Equestre”, prosseguem dentro do horário habitual, de terça-feira a sábado, entre as 11:00 e as 13:00, na Calçada da Ajuda, em Belém.

Os bilhetes podem ser adquiridos em arteequeste.pt, na bilheteira do Picadeiro Henrique Calado ou nos locais habituais.

De referir que a Escola Portuguesa de Arte Equestre, integrada no universo da Parques de Sintra-Monte da Lua, S.A., é detentora do selo “Clean & Safe” atribuído pelo Turismo de Portugal por cumprir todas as recomendações da Direção-Geral de Saúde para prevenção e controlo de infeção relativamente ao surto de coronavírus COVID-19.