NotíciasSaltos de Obstáculos

Estágios de Saltos de Obstáculos com Jos Kumps – 1.º Semestre de 2026

21 Janeiro, 2026 8:22

A Federação Equestre de Portugal (FEP) informa o calendário dos estágios de Saltos de Obstáculos a realizar no primeiro semestre de 2026, sob a orientação do Treinador e Selecionador Nacional Jos Kumps.

Os estágios decorrerão nas seguintes datas e locais:

  • Fevereiro – 16 a 18
    Estágio Juvenis e Seniores | Local: Golegã ou CEIA

  • Março – 21 e 22
    Estágio Juventude | Local: CEIA – Alfeizerão

  • Abril – 21 e 22
    Estágio Seniores | Local: a designar

  • Maio – 14 e 15
    Estágio Seniores | Local: Golegã

    16 e 17
    Estágio Juventude | Local: CHN – Esposende

  • Junho – 24 e 25
    Estágio Juventude | Local: a designar

  • Julho – 2 dias entre 14 e 15
    Estágio Seniores | Local: a designar (Portugal ou estrangeiro)

Este planeamento tem em consideração o calendário escolar, nomeadamente as férias de Carnaval (16 a 18 de fevereiro), Páscoa (30 de março a 10 de abril) e o final do ano letivo (6 de junho de 2026).

Inscrições

As inscrições devem ser formalizadas através do email:
joana.reis@fep.pt

