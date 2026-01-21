NotíciasSaltos de Obstáculos Estágios de Saltos de Obstáculos com Jos Kumps – 1.º Semestre de 2026 21 Janeiro, 2026 8:22 A Federação Equestre de Portugal (FEP) informa o calendário dos estágios de Saltos de Obstáculos a realizar no primeiro semestre de 2026, sob a orientação do Treinador e Selecionador Nacional Jos Kumps. Os estágios decorrerão nas seguintes datas e locais: Fevereiro – 16 a 18Estágio Juvenis e Seniores | Local: Golegã ou CEIA Março – 21 e 22Estágio Juventude | Local: CEIA – Alfeizerão Abril – 21 e 22Estágio Seniores | Local: a designar Maio – 14 e 15Estágio Seniores | Local: Golegã 16 e 17Estágio Juventude | Local: CHN – Esposende Junho – 24 e 25Estágio Juventude | Local: a designar Julho – 2 dias entre 14 e 15Estágio Seniores | Local: a designar (Portugal ou estrangeiro) Este planeamento tem em consideração o calendário escolar, nomeadamente as férias de Carnaval (16 a 18 de fevereiro), Páscoa (30 de março a 10 de abril) e o final do ano letivo (6 de junho de 2026). Inscrições As inscrições devem ser formalizadas através do email:joana.reis@fep.pt Partilhar isto:Tweet Click to share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp Click to print (Opens in new window) Print 21 Janeiro, 2026 8:22