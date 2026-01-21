Estágios de Saltos de Obstáculos com Jos Kumps – 1.º Semestre de 2026

A Federação Equestre de Portugal (FEP) informa o calendário dos estágios de Saltos de Obstáculos a realizar no primeiro semestre de 2026, sob a orientação do Treinador e Selecionador Nacional Jos Kumps.

Os estágios decorrerão nas seguintes datas e locais:

Fevereiro – 16 a 18

Estágio Juvenis e Seniores | Local: Golegã ou CEIA

Março – 21 e 22

Estágio Juventude | Local: CEIA – Alfeizerão

Abril – 21 e 22

Estágio Seniores | Local: a designar

Maio – 14 e 15

Estágio Seniores | Local: Golegã 16 e 17

Estágio Juventude | Local: CHN – Esposende

Junho – 24 e 25

Estágio Juventude | Local: a designar

Julho – 2 dias entre 14 e 15

Estágio Seniores | Local: a designar (Portugal ou estrangeiro)

Este planeamento tem em consideração o calendário escolar, nomeadamente as férias de Carnaval (16 a 18 de fevereiro), Páscoa (30 de março a 10 de abril) e o final do ano letivo (6 de junho de 2026).