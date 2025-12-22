Estágio Nacional de Obstáculos – Seniores
A Federação Equestre de Portugal (FEP) informa que nos dias 27 e 28 de dezembro de 2025 se realizará um Estágio Nacional de Obstáculos para Seniores, sob a orientação do Treinador e Selecionador Nacional Jos Kumps, com os seguintes parâmetros:
Local
Clube Hípico do Norte (CHN), Esposende
Objetivos
O estágio tem como finalidade aprofundar os conhecimentos técnicos e otimizar o treino de obstáculos, com o intuito de maximizar o rendimento desportivo e garantir o bem-estar dos cavalos.
PROGRAMA
O programa abordará, entre outros temas:
-
Morfologia do cavalo
-
Mecânica dos andamentos
-
Qualidade e efeitos das rédeas
-
Ajudas diagonais e qualidade das ajudas
-
Posição a cavalo
-
Qualidade do galope
-
Salto na volta
-
Condicionamentos
-
Duplos e triplos
-
Linhas, círculos e voltas
-
Transições
-
Velocidade, impulsão e equilíbrio
-
Percursos
Destinatários
O estágio destina-se a conjuntos que:
-
Compitam em provas de nível 1,40 m ou superior; ou
-
Apresentem potencial para atingir este nível a curto/médio prazo.
Número de Vagas
20 conjuntos
Critérios de Seleção
A prioridade de seleção será atribuída de acordo com:
-
Ranking FEI
-
Inscritos no CPCO 2025
-
Ranking FEP
Custos
-
CHN: 25 € / dia / cavalo
-
FEP: 200 €
Equipamento Recomendado
É recomendado o uso de embocaduras, esporins e caneleiras simples/comuns, de forma a que as dificuldades sejam corretamente identificadas e trabalhadas durante o estágio.
Inscrições
As inscrições devem ser formalizadas através do email:
joana.reis@fep.pt