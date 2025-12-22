NotíciasSaltos de Obstáculos

Estágio Nacional de Obstáculos – Seniores

22 Dezembro, 2025 9:00

A Federação Equestre de Portugal (FEP) informa que nos dias 27 e 28 de dezembro de 2025 se realizará um Estágio Nacional de Obstáculos para Seniores, sob a orientação do Treinador e Selecionador Nacional Jos Kumps, com os seguintes parâmetros:

Local

Clube Hípico do Norte (CHN), Esposende

Objetivos

O estágio tem como finalidade aprofundar os conhecimentos técnicos e otimizar o treino de obstáculos, com o intuito de maximizar o rendimento desportivo e garantir o bem-estar dos cavalos.

PROGRAMA

O programa abordará, entre outros temas:

  • Morfologia do cavalo

  • Mecânica dos andamentos

  • Qualidade e efeitos das rédeas

  • Ajudas diagonais e qualidade das ajudas

  • Posição a cavalo

  • Qualidade do galope

  • Salto na volta

  • Condicionamentos

  • Duplos e triplos

  • Linhas, círculos e voltas

  • Transições

  • Velocidade, impulsão e equilíbrio

  • Percursos

Destinatários

O estágio destina-se a conjuntos que:

  • Compitam em provas de nível 1,40 m ou superior; ou

  • Apresentem potencial para atingir este nível a curto/médio prazo.

Número de Vagas

20 conjuntos

Critérios de Seleção

A prioridade de seleção será atribuída de acordo com:

  1. Ranking FEI

  2. Inscritos no CPCO 2025

  3. Ranking FEP

Custos

  • CHN: 25 € / dia / cavalo

  • FEP: 200 €

Equipamento Recomendado

É recomendado o uso de embocaduras, esporins e caneleiras simples/comuns, de forma a que as dificuldades sejam corretamente identificadas e trabalhadas durante o estágio.

Inscrições

As inscrições devem ser formalizadas através do email:
joana.reis@fep.pt

