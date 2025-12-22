Estágio Nacional de Obstáculos – Seniores

A Federação Equestre de Portugal (FEP) informa que nos dias 27 e 28 de dezembro de 2025 se realizará um Estágio Nacional de Obstáculos para Seniores, sob a orientação do Treinador e Selecionador Nacional Jos Kumps, com os seguintes parâmetros:

Local

Clube Hípico do Norte (CHN), Esposende

Objetivos

O estágio tem como finalidade aprofundar os conhecimentos técnicos e otimizar o treino de obstáculos, com o intuito de maximizar o rendimento desportivo e garantir o bem-estar dos cavalos.

PROGRAMA

O programa abordará, entre outros temas:

Morfologia do cavalo

Mecânica dos andamentos

Qualidade e efeitos das rédeas

Ajudas diagonais e qualidade das ajudas

Posição a cavalo

Qualidade do galope

Salto na volta

Condicionamentos

Duplos e triplos

Linhas, círculos e voltas

Transições

Velocidade, impulsão e equilíbrio

Percursos

Destinatários

O estágio destina-se a conjuntos que:

Compitam em provas de nível 1,40 m ou superior; ou

Apresentem potencial para atingir este nível a curto/médio prazo.

Número de Vagas

20 conjuntos

Critérios de Seleção

A prioridade de seleção será atribuída de acordo com:

Ranking FEI Inscritos no CPCO 2025 Ranking FEP

Custos

CHN: 25 € / dia / cavalo

FEP: 200 €

Equipamento Recomendado

É recomendado o uso de embocaduras, esporins e caneleiras simples/comuns, de forma a que as dificuldades sejam corretamente identificadas e trabalhadas durante o estágio.

Inscrições

As inscrições devem ser formalizadas através do email:

joana.reis@fep.pt