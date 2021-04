«Essential Quality» favorito para vencer o Derby de Kentucky 28 Abril, 2021 13:30

«Essential Quality» parte como favorito (2-1) no Derby de Kentucky que decorre no próximo sábado no Hipódromo de Churchill Downs nos Estados Unidos.

Esta corrida de cavalos PSI, com um prize money de 3 milhões de dolares sobre uma pista de areia com a distância de uma milha e um quarto (aproximadamente 2.000 metros) de galope plano, é reservada a poldros de 3 anos. Antecipa-se que cerca de 45 mil espectadores possam assistir a esta prova.

«Rock Your World» (5-1) é o segundo favorito (5-1) enquanto «Known Agend» (6-1) é o terceiro favorito num grupo de 20 poldros que vão participar.

Todas as atenção estão dirigidas para «Essential Quality», o campeão em título. Do seu palmarés consta uma vitória no Blue Grass no Hipódromo de Keeneland no passado dia 3 de Abril, que lhe permitiu com 140 pontos subir na classificação de participantes no Derby ocupando a posição de favorito.

Este derby acontece sempre no primeiro sábado de maio de cada ano e é a primeira prova da Tríplice Coroa americana, sucedida pelo Preakness Stakes e o Belmont Stakes.