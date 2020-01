Esposende recebe prova de equitação do Special Olympics 29 Janeiro, 2020 17:28

Numa organização conjunta da Câmara Municipal de Esposende e do Clube Hípico do Norte (CHN) vai realizar-se, no próximo dia 30 de Janeiro, nas instalações do CHN, em Esposende, a Prova de Equitação do Special Olympics Portugal, integrada no Campeonato de Working Trail da Região Norte.

O Special Olympics, criado em 1968, é o maior movimento desportivo mundial focado na promoção do desporto para pessoas com deficiência intelectual. A visão de um mundo onde cada pessoa, independentemente da sua capacidade, fosse aceite e valorizada, levou a que surgisse a convicção de que as pessoas com deficiência intelectual podem, com enquadramento técnico adequado, beneficiar da participação no desporto. Desde então, o movimento tem crescido e engloba mais de 3,8 milhões de atletas em cerca de 180 países e em todas as regiões do mundo.

A prova do Special Olympics aposta na valorização de cada atleta independentemente do seu desempenho e dos resultados obtidos em competição. É constituída por um momento pré-competitivo para aferir e validar o nível equestre do praticante e por uma prova de condução do cavalo, pontuando o conjunto (cavalo e cavaleiro) de acordo com o grau de correcção na execução de cada exercício.

Na competição de Esposende estarão presentes diversos projectos de Equitação com Fins Terapêuticos dos concelhos de Esposende, Vila Pouca de Aguiar, Braga, Porto, Fafe, Mondim de Basto, Vila Nova de Gaia, Espinho e Barcelos.

O Programa Municipal de Equitação Terapêutica do Município de Esposende, iniciado no ano lectivo de 2008/2009, envolve anualmente cerca de 60 praticantes das escolas básicas de Esposende, Marinhas, Gandra, Forjães, Marinhas, Apúlia e Goios e utentes da instituição APPACDM. Alguns destes praticantes também irão participar nesta prova de equitação pioneira no concelho e que se integra no Plano Estratégico de Desenvolvimento Desportivo de Esposende (PEDDE), enquadrando-se igualmente nos eixos dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU, que o Município adoptou.

Na região Norte, irão realizar-se também competições no Porto e em Vila Pouca de Aguiar, apurando os melhores atletas para a final nacional a realizar no Algarve, no próximo mês de Junho.