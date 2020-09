Esposende recebe Concurso de Saltos Internacional – 11 a 13 de Setembro (VÍDEO) 31 Agosto, 2020 14:57

A cidade de Esposende, acolhe entre os dias 11 e 13 de Setembro, a 2ª Edição do Concurso de Saltos Internacional (CSI1*).

O evento proporciona aos cavaleiros profissionais uma experiência competitiva de excelência, tanto no aspecto da participação e performance desportivas, como na hospitalidade com que a cidade de Esposende acarinha o evento, os participantes e seus familiares, dando um significado especial ao contexto desportivo.

A Federação Equestre Portuguesa (FEP), à semelhança do ano passado, definiu o CSI* Esposende como uma etapa de qualificação da equipa nacional de saltos de obstáculos, para o Campeonato da Europa da Juventude em 2021. Desta forma, o seleccionador nacional Jean Marc Nicolas, estará presente para o apoio aos cavaleiros nacionais.

Na perseguição da excelência, a organização atribuiu um “prize money” significativo às principais provas do Concurso, dinamizando o espírito competitivo saudável entre os atletas e imprimindo assim valor acrescentado à iniciativa. As provas decorrem em contínuo ao longo dos 3 dias, entre as 10h00 e as 17h00. O Grande Prémio realiza-se domingo, dia 13 de Setembro às 16h00 e tem transmissão televisiva na SPORT-TV e na RTP.

Em virtude da pandemia e em consonância com as regras da FEP e da DGS a entrada de público é restrita à lotação do Clube Hípico do Norte e a Funzone e os programas sociais serão limitados.

O Município de Esposende em parceria com o Clube Hípico do Norte (CHN), implementaram uma estratégia de posicionar o concelho de Esposende como um território de eleição para o turismo equestre nas vertentes desportiva e lúdica.

A organização de um evento internacional está integrada na estratégia de alavancar a notoriedade e visibilidade desportiva na comunidade equestre internacional, com um efeito subsequente de potenciar a internacionalização de Esposende como destino equestre, através do programa PortugalEquestrian®. A articulação organizativa, desportiva e promocional entre o Município e o CHN, tem obtido resultados de excelência, com um significativo impacto destes produtos na economia local, durante todo o ano.

Após o reconhecido sucesso organizativo do CSI Esposende em 2019, espera-se que a 2ª edição possa continuar a proporcionar ao público um espetáculo único em família e uma experiência desportiva de excelência para o território.

Programa

Resultados AQUI