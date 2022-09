Esposende acolhe o “Late Summer Equestrian Festival”

O evento “Late Summer Equestrian Festival” conta com a participação de 350 conjuntos nacionais e internacionais, que participam nas competições de Equitação de Trabalho (realizaram-se a 3 e 4 de setembro), na 4.ª Edição do Concurso de Saltos Internacional (entre 9 e 11 de setembro) e na prova nacional dos concursos de saltos (de 16 a 18 de setembro).

As provas decorrem entre as 9h00 e as 18h00, estando garantida a realização de seis competições por dia.

O evento proporciona aos cavaleiros profissionais uma experiência competitiva de excelência, tanto ao nível da participação e performance desportivas, como na hospitalidade com que a cidade de Esposende acarinha o evento, os participantes e seus familiares, dando um significado especial ao contexto desportivo.

Estipulando um “prize money” significativo às principais provas a concurso (30 mil euros), a organização eleva a fasquia competitiva desta edição, garantindo a presença de prestigiados cavaleiros internacionais, provenientes de onze países e também com a elite equestre nacional.

O Município de Esposende em parceira com o Clube Hípico do Norte (CHN), implementaram um plano para posicionar o concelho de Esposende como um território de eleição para o turismo equestre nas vertentes desportiva e lúdica. A organização deste evento internacional integra-se nessa estratégia de alavancar a notoriedade e visibilidade desportiva, junto da comunidade equestre internacional, com o efeito direto de potenciar a internacionalização de Esposende como destino equestre.

A articulação organizativa, desportiva e promocional entre o Município e o CHN, tem obtido resultados de excelência, traduzidos no significativo impacto na economia local, ao longo de todo o ano.

Após o reconhecido sucesso organizativo das edições anteriores, espera-se que a 4.ª edição do Concurso de Saltos Internacional de Esposende possa continuar a proporcionar ao público um espetáculo único, em família, e uma experiência desportiva de excelência para o território.

A entrada é gratuita, e as provas terão transmissão, em Live Streaming, e ainda na SPORT-TV e RTP2.

Resultados AQUI