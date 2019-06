Espetáculos e competições equestres animam Feira da Caça, Pesca e Turismo de Albufeira 18 Junho, 2019 18:38

Está quase aí a Feira de Caça, Pesca, Turismo e Natureza de Albufeira que promete muita animação de 5 a 7 de Julho. Gastronomia, exposição de animais, artesanato e uma forte componente dedicada às atividades e competições equestres são alguns dos destaques.

No dia 5(sexta-feira), às 21h00, o picadeiro, instalado no recinto da Marina de Albufeira, transforma se num grande palco para acolher o espetáculo do Centro Equestre da Lezíria Grande com o mestre Luís Valença, um dos maiores embaixadores do Cavalo Lusitano na Europa. Trata-se de uma Gala Equestre, composta por vários números apresentados nos últimos 17 anos no âmbito do famoso espetáculo Europeu “Apassionata”, do qual o Team Valença faz parte desde a sua fundação. A Equitação do século XVIII, que tem o Cavalo Lusitano como protagonista, é o destaque desta apresentação.

O espetáculo vai contar um total de 15 cavalos e 16 participantes, entre cavaleiros, cantora lírica, fadista acompanhado à guitarra e viola e bailarinos.

«À semelhança de anteriores exibições, a organização promete um momento mágico e apaixonante, onde o entendimento e harmonia entre cavalo e cavaleiro, a elegância e perfeição do volteio, as acrobacias e vários exercícios, conjugados com a música e o bailado não vão deixar ninguém indiferente», diz a Câmara de Albufeira.

No segundo dia, 6 de Julho, o certame abre, às 9h30, com a apresentação da 1ª Taça de Dressage Cidade de Albufeira. O evento integra a realização de duas provas: Prova Preliminar (P2) e Prova Elementar (E2). Podem participar cavaleiros de todos os escalões (iniciados, juvenis e seniores), sendo que a Taça será atribuída aos participantes que obtiverem a melhor percentagem de cada escalão.

Neste mesmo dia, às 21h00, realiza-se a iniciativa “Sentimento Equestre” da escola Lusitanus Miranda Arte Equestre, espetáculo que tem representado a Arte Equestre e o Algarve em diversos eventos da modalidade por todo o País.

Ainda recentemente, o espetáculo fez parte da programação do “Oeste Lusitano 2019” e da “Santiagro 2019” – 32a Feira Agropecuária e do Cavalo, sendo já são considerados dos maiores representantes do Algarve em espetáculos equestres.

A iniciativa conta com a participação especial de Filipa Sousa, a cantora albufeirense vencedora do Festival da Canção em 2012 e representante de Portugal no Festival da Eurovisão nesse mesmo ano. A anteceder o espetáculo, está prevista uma demonstração de Paradressage com o campeão nacional de Equitação Adaptada Pedro Félix.

No dia 7, último dia do certame, a partir das 9h30, realiza-se a 1ª Taça de Obstáculos Cidade de Albufeira, que inclui as seguintes provas: Prova de Cruzes – Tabela A sem cronómetro, Prova a 60 cm, Prova a 80 cm e prova a 1 m – Tabela A com cronómetro. Podem participar cavaleiros de todos os escalões, à exceção da Prova de Cruzes, que se destina exclusivamente a iniciados.

A entrega dos prémios está marcada para as 14h00, sendo que a Taça será entregue ao melhor cavaleiro de cada escalão.

As inscrições são limitadas, quer para a 1ª Taça de Dressage de Albufeira, no sábado, quer para a 1ª Taça de Obstáculos Cidade de Albufeira, no domingo, devendo os interessados efetuar a respetiva inscrição, ou solicitar mais informações, através do endereço eletrónico: equitacaoalbufeira@gmail.com.

Ainda no dia 7, mas às 18h30, haverá uma demonstração de Equitação de Trabalho pelos cavaleiros Manuel Alves e Rodrigo Mauricio, que competem a nível nacional na referida disciplina.

Vão ainda passar pelo recinto da Feira as duas Escolas de Equitação do concelho de Albufeira, nomeadamente a Lusitanos Albufeira e a Bruno Cavalinhos – Picadeiro Fernando Oliveira, que irão dar a conhecer ao público o trabalho que têm vindo a desenvolver, através de diversas demonstrações, quer por parte de alunos quer de professores.

Nos períodos em que não há espetáculos, provas ou demonstrações a decorrer, a pista está aberta a batismos equestres e volteio, para o efeito basta dirigir-se ao local.

No dia 6 de Julho, a RTP 1 irá estar a transmitir em direto, a partir do recinto da Feira, para o programa “Aqui Portugal”, na parte da manhã, das 11h00 às 13h00, e na parte da tarde, entre as 14h00 e as 20h00.