Espanhol Marcelino Neto vence o Raid de Badajoz; Pedro Sá e Almeida em segundo lugar 19 Março, 2018 15:43

Organizado pela Sociedad Hípica Lebrera realizou-se neste sábado (17), a 51ª edição do Raid Hípico Ciudad de Badajoz, que contou com a participação de cinco conjuntos portugueses no CEI** (120Kms). Composto por 7 provas, este Raid de Badajoz homenageia Francisco Barradas com um troféu em seu nome.

O cavaleiro português Pedro Sá e Almeida com Alto de Traclin, conquistou o segundo lugar na prova rainha, o CEI** disputado sobre 120kms e dividido em 4 fases de 40, 38, 21 e 21 quilómetros. Este conjunto percorreu os 120kms a uma velocidade média de 19,090 km/h. Venceu a prova o espanhol Marcelino Gomes Neto com Lisha d’Arsol (19,091km/h. O seu compatriota Angel Lebrero Rodriguez com Galia foi terceiro classificado (18,288 km/h).

Quanto aos restantes conjuntos portugueses, apenas João Maria Pataca Moura com Flash ficou classificado em 6º lugar (17,166 km/h) enquanto Carlos Cunha (Nunccia), Luis Miguel Barradas (Evian) e Mariana Oliveira Lopes (Extra Vanilla Aet) foram eliminados ou optaram por retirar.

Resultados AQUI