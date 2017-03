Espanha dominou a primeira mão da Taça Ibérica de Atrelagem 2017 27 Março, 2017 21:23

Terminou a primeira mão da Taça Ibérica de Atrelagem que decorreu na Companhia das Lezírias, debaixo de muita chuva.

Na Classe de 4 Cavalos o vencedor foi António Carrillo (Esp) com 236,36 pontos, o 2º lugar foi para José Barranco (Esp) com 238,03 pontos e em 3º ficou Ana Cristina Guerreiro (Por) com 276,80 pontos.

Em Parelhas venceu José Gayan (Esp) com 171,50 pontos, em 2º lugar Francisco Ballester (Esp), 175,04 pontos e em 3º Hugo Frias (Por) com 183,61 pontos.

Na Classe de 1 Cavalo venceu Joaquin Rodriguez (Esp) com 147 pontos, em 2º lugar Carlos Ferreira (Por) com 175,27 pontos e José Soltero (Esp) com 195,83 pontos.

Simultâneamente desenrolou-se um CAR em que se classificou em 1º na Classe de 1 Cavalo Jorge Capela (Por) e na Classe de 1 Pónei Joaquin R. Ramirez (Esp).

A 2.ª mão da Taça Ibérica (CAIH2*) realiza-se de 6 a 9 de Abril, em Montenmedio, Espanha.

Resultados