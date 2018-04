Espanha domina a primeira mão da Taça Ibérica de Atrelagem 2018 10 Abril, 2018 16:56

Entre os dias 6 e 8 de Abril, disputou-se a primeira mão da Taça Iberica de Atrelagem (CAI2*) nas instalações de Dehesa de Montenmedio em Vejer de la Frontera, Espanha, que contou com a participação das condutoras portuguesas, Ana Cristina Guerreiro (4 cavalos) e Filipa Apolinário (Parelhas).

Na Classe de 4 Cavalos o vencedor foi Llibert Calvet Martinez (ESP) de 31 anos, com 188,59 pontos, o 2º lugar foi para Ernesto Colman (ESP) com 189,60 pts e em terceiro ficou classificado António Carrillo (ESP) com 226,11 pts. Ana Cristina Guerreiro alcançou o 5º lugar tendo acumulado 247,04 pts.

Em Parelhas venceu Francisco Ballester (ESP) com 170,89pts. José Goyan (ESP) na segunda posição (179,44pts) e a portuguesa Filipa Apolinário em terceiro com 216,67 pontos.

Na Classe de 1 Cavalo, apenas com dois participantes, venceu José Solana (ESP) com 192,67 pts.

A 2.ª mão da Taça Ibérica (CAI2*-H2) realiza-se de 4 a 6 de Maio, na Companhia das Lezírias em Porto Alto.

Resultados AQUI