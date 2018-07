Espanha conquista Ouro individual e por Equipas no Europeu de Endurance: Pedro Sá e Almeida em nono lugar 27 Julho, 2018 7:10

A Espanha conquistou esta quinta-feira, pelo terceiro ano consecutivo, a Medalha de Ouro por equipas no Campeonato da Europa de Endurance de Juniores e Young Riders (CH-EU-YJ-E 120 km), disputado em Pisa San Rossore, Itália. A Itália arrebatou a Prata e o Bronze não foi atribuído.

As protagonistas espanholas foram: Raquel Costa Codina com Tunez Cost; Bruna Pujols Aumatell com Ulkiem Kelenn; Martina Codina Sala Planell com Cs Rogelia. Raquel Costa Codina (Tunez Cost) conquistou ainda o Ouro individual e o seu cavalo Tunez Cost, recebeu o prémio “Best Condition”. A eslovaca Michaela Supekova (Girola de Quercus) recebeu a Prata e o bronze foi para a francesa Lilou Tomas Arnaud (Scherazade Larzac).

Entre os 10 primeiros classificados, esteve o cavaleiro português Pedro Sá e Almeida em nono lugar com Alto de Traclin, que completou os 120km em 14:22:17 a uma velocidade média de 18,834 km/h. João Afonso Comenda terminou em 16º lugar com Forcado dos Hospitais. Com os restantes elementos da equipa nacional, Miguel Brás (Ferrari), Luis Miguel Barradas (Estrela) e João Pedro Carpinteiro (Tor Lor) eliminados (claudicação das montadas), Portugal perdeu qualquer hipótese de alcançar uma classificação por equipas.

Terminado o Campeonato da Europa da Juventude 2018, a Toscana Endurance Lifestyle prepara-se para o prestigioso internacional “H.H. Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Italy Endurance Festival” no qual participam os portugueses, Filipe Fialho (Esmeralda da Saudade), Lourenço Aragão (Figo) e Miguel Brasão (Extra Vanilla Aet).

Resultados completos AQUI