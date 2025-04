Espanha Campeã do Mundo de Horseball 2025: Portugal em Quarto Lugar na Pro Elite

As seleções Pro Elite e Feminina de Espanha conquistaram a medalha de ouro no Mundial de Horseball 2025, realizado em Buenos Aires (Argentina), que terminou neste domingo (30). França ficou com a prata e a Itália o bronze, em ambas as categorias.

Portugal ficou às portas do pódio, terminando em quarto lugar na categoria Pro Elite. Já na categoria feminina, a equipa lusa finalizou na oitava posição. A atleta Sofia Banha conquistou o prémio de melhor marcadora do Campeonato do Mundo, ao lado da inglesa Kathryn Harborough, ambas com 15 golos marcados. Tânia Campeão com 11 golos marcados, foi a quarta melhor marcadora deste mundial.

A seleção espanhola dominou a competição, vencendo todos os jogos até alcançar a grande final. Em ambas as categorias, a decisão do título foi contra a França. Na Pro Elite, a equipa espanhola superou os franceses por um emocionante 7-6.

Já na categoria Feminina, a equipa espanhola impôs o seu jogo e ritmo ao longo de toda a partida, garantindo uma vitória convincente por 5-2.

Resultados Finais

Pro Elite: Espanha 🥇 | França 🥈 | Itália 🥉 | Portugal 🏅

Feminino: Espanha 🥇 | França 🥈 | Itália 🥉 | Portugal (8.º lugar)

