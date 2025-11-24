Esforço “heróico” colocou Ward no topo em Los Angeles (VÍDEO)

O norte-americano McLain Ward e High Star Hero conquistaram no sábado à noite, em Santa Anita Park, a maior vitória da sua parceria, superando um desempate com sete conjuntos na Longines FEI Jumping World Cup™ Los Angeles (EUA). A dupla mostrou toda a sua destreza nos percursos técnicos do chefe de pista mexicano Anderson Lima, concluindo o desempate num imbatível tempo de 33,99 segundos. Richard Vogel (ALE) terminou em segundo lugar com o promissor Gangster Montdesir, de 9 anos (34,39s), seguido da jovem estrela U25 Nina Mallevaey (FRA) com Dynastie de Beaufor (34,73s).

O irlandês Conor Swail somou mais alguns pontos para a sua classificação na North American League, terminando no top 12 com Cloterm Obolensky, também de 9 anos. Mantém assim a liderança com 41 pontos. Ward ascendeu ao segundo lugar com 36 pontos, seguido de Laura Kraut (EUA) com 33 pontos.

Destaque português:

Honroso 23.º lugar para o cavaleiro português Luís Sabino Gonçalves, com Scoop de Septon Z, penalizando apenas 10 pontos entre 37 conjuntos.

