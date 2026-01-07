Escola Portuguesa de Arte Equestre apresenta Gala Concerto de Ano Novo

A Escola Portuguesa de Arte Equestre (EPAE) dá as boas-vindas a 2026 com uma Gala Concerto de Ano Novo, na próxima sexta-feira, 9 de janeiro, às 21h30, no Picadeiro Henrique Calado, em Lisboa. Com a participação da Orquestra da Associação 3Actos, o primeiro espetáculo do ano propõe uma envolvente fusão entre a Arte Equestre Portuguesa — reconhecida como Património Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO em dezembro de 2024 — e a excelência da música clássica.

Ao som de obras de Bach, Mozart, Haendel, Purcell e Rameau, cavalos e cavaleiros conduzem o público numa viagem à corte portuguesa do século XVIII, período em que a equitação era um dos grandes passatempos da nobreza. O programa inclui exercícios emblemáticos do barroco, como os ares altos e os jogos da corte.

O público poderá acompanhar as atividades preparatórias para a Gala no Páteo da Nora, em frente ao Picadeiro Henrique Calado, uma hora antes do início do espetáculo, cuja duração aproximada é de 1h30.

Referência maior da Arte Equestre Portuguesa e reconhecida como uma das melhores academias do mundo, a EPAE dá continuidade à Academia Equestre criada pelo Rei D. João V, no século XVIII. Fundada há 45 anos, a Escola preserva até hoje o cavalo Lusitano da Coudelaria de Alter, bem como os arreios e trajes históricos. A sua missão é promover o ensino, a prática e a divulgação da arte equestre tradicional portuguesa, em Portugal e além-fronteiras.

Local: Picadeiro Henrique Calado, Calçada da Ajuda, Lisboa.

(https://maps.app.goo.gl/CDPSHSRGscdW8gFM7)

Por favor, confirme a sua presença para o e-mail: ines.pereira@parquesdesintra.pt