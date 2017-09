Escola Nacional de Equitação: Novas Acções de Formação 20 Setembro, 2017 8:39

A Escola Nacional de Equitação, em parceria com a FEP, ANTE, Centro Hípico de Alcaria e a Associação de Paralisia Cerebral de Lisboa vai realizar novas acções de formação:

ETOLOGIA

Data : 23/10/2017

Local: Golegã

N.º de Unidades de Crédito atribuídas: 2.0

Formação Contínua (Treinadores)

Componente(s) de Formação: Específica

Modalidade(s) e respetivo(s) grau(s):

Equitação Geral (Ajudante de Monitor): I

Equitação Geral (Instrutor): III

Equitação Geral (Mestre): IV

Equitação Geral (Monitor): II

Código da Ação em apreço é: 54611959

__________________________________________________________________________________________________________________________________

EQUITAÇÃO COM FINS TERAPÊUTICOS

Data: 16/10/2017

Local: Lisboa

N.º de Unidades de Crédito atribuídas: 5.0

Formação Contínua (Treinadores)

Componente(s) de Formação: Específica

Modalidade(s) e respetivo(s) grau(s):

Equitação Geral (Ajudante de Monitor): I

Equitação Geral (Instrutor): III

Equitação Geral (Mestre): IV

Equitação Geral (Monitor): II

Código da Ação em apreço é: 54611953

___________________________________________________________________________________________________________________________________

CURSO DE AUXILIARES DE EQUITA ÇÃO TERAPÊUTICA

Local – Centro Hípico de Alcaria

Datas:

23 e 24 de Setembro de 2017

7 e 8 de Outubro de 2017

21 e 22 de Outubro de 2017

___________________________________________________________________________________________________________________________________

GUIA DE TURISMO EQUESTRE

Local – Centro Hípico de Alcaria

Datas:

25 a 29 de Setembro de 2017

9 a 13 de Outubro de 2017

23 a 27 de Outubro de 2017

20 a 24 de Novembro de 2017

__________________________________________________________________________________________________________________________________

DOCENTES DE EQUITAÇÃO TERAPÊUTICA

Títulos que confere:

– Certificação como responsável técnico de Centro Hípico de Equitação Terapêutica;

– Revalidação do Título de Treinador de Equitação (5 Unidades de Crédito) pelo IPDJ/FEP/ENE;

– Habilita e credencia o Treinador de Equitação para se integrar numa equipa de Equitação Terapêutica.

Datas:

11, 12 e 13 de Setembro de 2017 no Centro Hípico de Alcaria – Módulo I

18, 19 e 20 de Setembro de 2017 no Centro Hípico de Alcaria – Módulo I continuação

16, 17 e 18 de Outubro de 2017 no Centro de Equitação Terapêutica da APCL/SHP Módulo II

__________________________________________________________________________________________________________________________________

TREINADORES DE EQUITAÇÃO GERAL GRAU II

Local: Bairrada

N.º de Unidades de Crédito atribuídas: 0.0

Formação Inicial (Treinadores)

Componente(s) de Formação: Geral/Específica/Estágio

Modalidade(s) e respetivo(s) grau(s):

Equitação Geral (Monitor): II

Código da Ação em apreço é: 54611358

Para mais informações e inscrições contacte-nos:

E-mail: ene.formar@gmail.com

Telm.: 969701619