«Escamillo» regressa ao centro das atenções — agora, o desporto é a missão!

Durante quatro anos, Escamillo encantou o mundo da reprodução com uma genética de elite e uma prole que fala por si. Mas chegou o momento de voltar a brilhar nas pistas! Este impressionante garanhão, filho de Escolar, medalhista mundial sob a sela do talentoso cavaleiro espanhol Manuel Dominguez Bernal, está pronto para escrever novos capítulos de glória no palco do dressage internacional.

Currículo digno de ouro

Finalista do prestigiado Nuremberg Burg Pokal

Vencedor na estreia na prova Intermediária II

Medalha de prata e bronze no Campeonato Mundial de Cavalos Novos

Com estas credenciais, Escamillo aponta agora aos grandes campeonatos. E, como todo atleta focado, vai fazer uma pausa na sua carreira como reprodutor.

Última chamada para sémen fresco: até sexta-feira, 16 de maio de 2025!

A partir dessa data, Escamillo dedicará toda a sua energia aos treinos e competições.

Mas não se preocupe, criadores visionários! A sua genética campeã continuará acessível na forma de sémen congelado, com a reconhecida qualidade e preparação da Estação de Garanhões Schockemöhle.

Porque a classe nunca sai de moda — nem em nitrogénio líquido.

Porquê escolher Escamillo?

✔️ Mais de 40 filhos aprovados como garanhões

✔️ Descendentes campeões como Escanto PS, Extreme U.S. e Expectation PS

✔️ Linhagem lendária Wendeln de Cinderella

✔️ Criado por Carolin Langhorst, com a mestria da seleção de Paul Schockemöhle

E não esqueçamos Eivissa, bicampeã federal e prova viva de que, com Escamillo no pedigree, o sucesso não é uma questão de “se”, mas de “quando”.

⚠️ Atenção, criadores de campeões

Aproveite esta última temporada de sémen fresco e garanta um futuro brilhante na sua coudelaria com a genética inconfundível de Escamillo — o garanhão que regressa às pistas… com estilo.