Eric Lamaze conquista vitória judicial importante na Flórida

No dia 1 de maio, o campeão olímpico canadiano Eric Lamaze obteve uma vitória significativa na Justiça dos EUA. O Tribunal de Recurso do 4º Distrito da Flórida anulou uma decisão anterior que o obrigava a pagar mais de US$ 1,4 milhão (€1,290 000), reconhecendo que Lamaze teve o seu direito constitucional à defesa violado.

A decisão anterior, emitida em novembro de 2023, ocorreu no mesmo dia em que seu advogado deixou oficialmente o caso, sem tempo hábil para que Lamaze contratasse uma nova representação legal. Um dos juízes do recurso ressaltou ainda que a alegação de “fraude contra o tribunal” não justificava uma punição tão severa, excluindo a sua defesa do processo.

O caso envolve uma disputa com os investidores Lorna Guthrie e Jeffrey Brandmaier sobre a venda de dois cavalos de saltos, incluindo a égua Nikka VD Bisschop — que desde então venceu o campeonato francês de 2025, contrariando alegações de supervalorização.

Com esta anulação, o processo será reiniciado com a garantia de defesa plena. Lamaze reconheceu que certificados médicos incorretos foram enviados sem o seu consentimento, mas reforçou que isso não justifica a perda dos seus direitos fundamentais. Agora, Lamaze procura reconstruir a sua vida pessoal e profissional.