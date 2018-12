Equitana Austrália: Pedro Torres ministrou Master Class

Foi um sucesso a Master Class ministrada pelo campeão do Mundo e da Europa de Equitação de Trabalho, o cavaleiro nacional, Pedro Torres, que decorreu durante a Equitana Austrália entre os dias 15 e 18 de Novembro em Melbourne, Austrália.

Durante a sua breve estadia em Melbourne, Pedro concedeu uma entrevista. Quando lhe perguntaram “qual a sua melhor dica ” afirmou, “…tento comunicar com as pessoas da forma mais simples possível. O cavalo não é um animal complicado, porém as pessoas tornam as coisas complicadas para o cavalo. Ajudas claras resultam melhor. Tento ensinar isto – as coisas não têm que ser complicadas. Devem ser simples para que o cavalo entenda as ajudas do cavaleiro.”

O versátil Pedro Torres, agora com o seu parceiro Oxidado na reforma, é o actual treinador da equipa portuguesa de Equitação de Trabalho.