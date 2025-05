Equitação Militar: Portugal entre os Melhores do Mundo

Começou esta segunda-feira (5), no Egito, o 25º Campeonato Mundial Militar de Equitação, realizado no Kayan Equestrian Club, no Cairo. A competição reúne cavaleiros militares de diversos países, e Portugal marca presença com uma equipa do Exército composta pelos oficiais Filipe Oliveira, Ricardo Matos e Bruno Rodrigues.

Após os dois primeiros dias de provas, Portugal soma 121 pontos e ocupa atualmente o 15º lugar por equipas entre 19 nações participantes. Destaque individual para o oficial Filipe Oliveira, que ocupa o 28º lugar no ranking individual, com 56 pontos. Na prova inaugural, disputada em duas fases com o cavalo Lucius, penalizou 4 pontos. Já no segundo dia, montando Nouvelle Etoile, completou a prova ao cronómetro sem penalizações.

Até 8 de maio, os militares portugueses continuarão a enfrentar desafios exigentes, representando com orgulho as cores nacionais e os valores do Exército: honra, disciplina e coragem.

Mais do que uma simples competição, este campeonato é um verdadeiro palco de cooperação internacional, superação pessoal e afirmação do potencial humano em contexto militar.

Acompanhe a nossa equipa. Siga competição em direto AQUI

Resultados completos AQUI