Equitação de Trabalho: Já são conhecidos os Campeões Regionais 6 Setembro, 2017 8:46

No passado dia 3 de Setembro, decorreu na Quinta da Granja, Felgueiras, a VI jornada do CRNET e Open de Cavaleiros Consagrados e Preliminares. No final da jornada apuraram-se os campeões regionais.

O final de um ciclo é sempre momento de balanço! E deste ano temos que ressalvar a entrada de muitos cavalos novos, Lusitanos, de novos cavaleiros e a evolução dos conjuntos que já participavam. Isto indica que a Equitação de Trabalho, no Norte, está a ganhar novos adeptos e que cada vez mais cavalos novos estão a ser preparados para a modalidade que, tal como cá, tem cada vez mais expressão no Mundo. Interessante ainda o facto de haver em prova vários cavalos criados no Norte!

Resta agradecer ao patrocinador-Rações Equibom que tornou possível este campeonato, às Comissões Organizadoras todo o empenho na realização das provas, à FEP e APSL, aos nossos cavaleiros, porque sem eles nada disto existia e ao nosso público que apesar de vir a aumentar em número, é sempre muuito entusiasta.