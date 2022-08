Equipas Nacionais da Juventude colocam Portugal no melhor lugar de sempre no Ranking do Europeu

Terminou o Campeonato da Europa de Juniores e Jovens Cavaleiros e os nossos Atletas estão de parabéns pela sua prestação que esteve ao melhor nível de sempre.

Este ano Portugal apresentou-se com 2 equipas completas, compostas por elementos experientes (5) e estreantes(3):

Juniores:

Briana Vintila & Inana B

Francisca Castro Monteiro & Invictus

Nicole Antunes Silva & Funji

Guilherme Chaves & Zéfiro

Jovens Cavaleiros:

Ana Carolina Gonçalinho & Spartacus 26

Marta Fernandes Marques & Jardineiro

Manuel Resina Antunes & Jackpot do Penedo

Sebastião Lucas Lopes & Inquieto das Lezírias

Prova Team – 1.º dia (3.ª-feira):

Iniciada a competição por equipas, os primeiros cavaleiros a entrar em pista foram Francisca Castro Monteiro, Guilherme Chaves (juniores), Marta Fernandes e Manuel Resina Antunes (jovens cavaleiros); apesar de algum nervosismo todos apresentaram performances consistentes ficando muito próximos da respetiva “Melhor Marca Pessoal” (MMP)

Juniores:

Francisca Castro Monteiro – 66,637% (MMP – 67,879%)

Guilherme Chaves – 67,818% (MMP – 67,970%)

A Francisca apresentou uma prova fluente e correta, onde sobressaiu a experiência da amazona. O Guilherme, que fazia a sua estreia no Campeonato da Europa, fez também uma prova correta tendo conseguido transformar o nervosismo em determinação, o que lhe valeu uma nota final muitíssimo próxima da sua melhor marca pessoal.

Jovens Cavaleiros:

Marta Fernandes Marques – 68,177% (MMP – 69,618%)

Manuel Resina Antunes – 67,970% (MMP – 68,412%)

A Marta apresentou energia e elegância em pista, gerindo bem o seu cavalo e se não fosse um pequeno desequilíbrio nas meias-piruetas a passo seguramente teria ultrapassado a sua melhor marca pessoal. O Manuel apresentou-se aparentemente tranquilo, executando uma prova correta e bem desenhada que lhe valeu uma nota muito próxima da sua melhor marca pessoal.

As boas prestações do primeiro dia deram confiança e extra motivação aos Atletas que iam competir no dia seguinte.



Prova Team – 2.º dia (4.ª-feira):

Juniores:

Nicole Silva – 69,667% (MMP – 69,697%)

Briana Vintila – 68,515% (MMP – 70,939%)

A Nicole, também ela estreante no Campeonato da Europa, montou com a garra e energia que lhe é característica, apresentando uma prova muito segura e consistente, tendo ficado a três centésimas da sua melhor marca pessoal. A Briana, que fazia a sua estreia neste escalão com uma égua que começou a montar este ano, mostrou-se algo nervosa no início da prova, tendo tido um pequeno problema/imprecisão na paragem inicial e no recuar que lhe custaram muitos pontos, no entanto melhorou bastante na parte do galope o que lhe permitiu recuperar alguns dos pontos perdidos.

Jovens Cavaleiros:

Ana Carolina Gonçalinho – 65,441% (MMP –66,520%)

Sebastião Lucas Lopes – 70,176% (MMP – 69,853%)

A Ana fez também a sua estreia no Campeonato da Europa com um cavalo que começou a montar este ano. Apesar da inegável qualidade do conjunto, neste primeiro dia apareceram alguns erros nas passagens de mão que custaram muitos pontos, fazendo com que a nota final ficasse aquém do seu potencial. O Sebastião, sendo o cavaleiro mais experiente do grupo, deixou bem evidenciado porque a experiência é importante, tendo, com mestria, apresentado uma prova correta, fluente e bem desenhada – sendo o ponto alto da provas as meias-piruetas a galope – com notas de 7,5 e 8 -, alcançando assim a sua melhor marca pessoal nesta prova – 70,176% (anterior MMP 69,853%).

As boas prestações acima referidas colocaram Portugal em 8.º lugar por Equipas no escalão Júnior – com um total de 206 pontos -, e em 9.º lugar no Escalão de Jovens Cavaleiros – com um total de 206,323 pontos -, sendo esta a melhor classificação de sempre no Campeonato da Europa destes escalões.



Prova Individual (1.º dia – 5.ª feira):

Juniores

Terminada a prova de Equipas (Team) o próximo desafio era a prova individual. Todos os Atletas se mostravam confiantes e determinados a fazer boas prestações e, de facto, não desapontaram.

No primeiro dia de competição individual as primeiras Juniores a prestar provas foram a Nicole e a Briana. A Nicole voltou a mostrar garra e muita consistência, com uma forte prestação em todos os exercícios a trote – fazendo antever que estávamos a assistir à melhor prova deste conjunto -, infelizmente uma falha de comunicação na passagem de mão simples, que mereceu notas entre o “2” e o “4”, penalizou muito a nota final desta Atleta (69,117%), que ainda assim ficou a quatro décimas da sua MMP (MMP 69,559%). A Briana apresentou-se mais tranquila na prova individual, mostrou classe e energia, em especial nos exercícios a trote e a galope, infelizmente a paragem inicial e final não se mostraram suficientemente confirmadas, obtendo a nota final de 69,118%, sendo a sua melhor marca pessoal nesta prova 70,539%.

Jovens Cavaleiros

No escalão de Jovens Cavaleiros, a Marta voltou a realizar uma prova regular e sem erros, obtendo uma nota semelhante à da prova Team (68,677%) ficando muito próxima da sua melhor marca pessoal (MMP-69,088%). A Carolina entrou em pista mais confiante e tranquila, tendo os exercícios de trote sido apresentados com elasticidade e num tempo adequado. As falhas de comunicação nas passagens de mão do primeiro dia mostraram-se já resolvidas (e bem resolvidas – tendo em alguns casos recebido notas de 7,5 e 8), tendo esta amazona alcançado o resultado final de 69,412%, o que significa ter melhorado a sua marca pessoal em quase três por cento (anterior MMP – 66,520%). O Sebastião voltou a apresentar uma prova consistente, segura, sem erros sabendo tirar o melhor partido possível do seu cavalo, alcançando a nota final de 70,074% (MMP 70,412%), e obtendo assim o passaporte para a prova final (freestyle), sendo este um motivo de alegria e orgulho para todos.

Prova Individual (2.º dia – 6.ª feira):

Juniores

Importa referir que para a prova individual foram trocadas as pistas, tendo os Juniores competido na pista do Jovens Cavaleiros e vice-versa. Apesar de ter existido o período de familiarização, o cavalo da Francisca não se deu bem com esta pista tendo-se apresentado mais desconcentrado e por vezes tenso o que prejudicou a nota de diversos exercícios. Ainda assim, a Francisca mostrou presença de espirito, sangue-frio, e ao longo da prova foi sempre resolvendo todas as situações da melhor forma possível. Apesar da nota deste dia (62,382%) ter ficado muito aquém da sua melhor marca pessoal (MMP – 67,265%), a sua atitude, resiliência e tranquilidade mostraram que apesar de ser Junior possui já as características comuns dos bons cavaleiros.

O segundo Junior a entrar em pista por Portugal foi o Guilherme, e, neste caso, algo de mágico aconteceu em Hartpury… O Guilherme que se tinha estreado no dia anterior já com uma boa prestação, no segundo dia passou de “estreante a expert “, pois realizou uma prova muito correta, bem desenhada, com transições bem marcadas, tirando partido dos pontos fortes do seu cavalos e gerindo muito bem os pontos menos fortes. Esta prestação valeu-lhe a nota final de 69,412%, sendo este o seu novo record pessoal (anterior MMP 68,676%)

Os resultados obtidos pela Briana, pelo Guilherme e pela Nicole traduziram-se num ranking individual interessante e, seguramente, consistente:

Jovens Cavaleiros

No último dia da prova individual foi a vez do Manuel fazer a sua apresentação. O Manuel mostrou-se calmo e confiante, tendo realizado uma prova muito regular e consistente, arriscando um pouco mais do que no primeiro dia. Estávamos, sem dúvida, a assistir a uma melhor prestação deste conjunto, quando, subitamente, na última diagonal a galope surgiu uma falha de comunicação na passagem de mão que lhe custou muitos pontos. Apesar deste pequeno percalço, ainda assim este conjunto conseguiu alcançar a sua melhor marca pessoal nesta prova – 68,934% (anterior MMP 68,530%).

Final – Prova Freestyle (Sábado)

Apenas um conjunto dos Jovens Cavaleiros Portugueses (Sebastião & Inquieto das Lezirias) passaram à Final. Desde 2017 que Portugal não tinha um cavaleiro na Final, pelo que este foi um motivo de muita alegria e orgulho para todos.

Sebastião executou uma prova muito harmoniosa, sob uma combinação de músicas da “Mulher Maravilha” (trote), “Games” de Hans Zimmer (passo) e “Warrior” de Randy Dominguez (galope), preparadas/editadas por Rui Pedro Godinho.

O freestyle continha alguns exercícios difíceis, como as passagens de mão em círculo e na linha final antes da paragem, tendo obtido uma avaliação artística de acordo com o quadro infra e a nota final de 73,950% (anterior MMP 70,074%), o que o colocou no 12.º lugar da classificação geral deste Campeonato.

Avaliação artística:

Estão assim de parabéns todos os Atletas que tão bem representaram o nosso pais. Praticamente todos estiveram acima da sua média, sempre muito próximos da respetiva melhor marca pessoal, tendo sido registadas 5 novas melhores marcas pessoais.

Estão igualmente de parabéns os elementos da Equipa Técnica da FEP – Treinador e Chefe de Equipa: Filipe Canelas Pinto e Médica Veterinária da Equipa: Dra. Rita Cabral -, pelo profissionalismo, empenho e por estarem sempre disponíveis para ir mais além. Os cavalos apresentaram-se em excelente forma física, frescos e enérgicos, e isso também a eles se deve.

A dificuldade do transporte para o UK, que levou à desistência de alguns atletas (Espanha) e de equipas (República Checa), foi bem e atempadamente resolvida pela equipa portuguesa, tendo os cavalos chegado ao UK 5 dias antes do Campeonato, tendo tido a hipótese de descansar em casa da Kyra Kyrklund, e um dia após a última prova já estavam de regresso a casa, tendo passado a fronteira sem qualquer problema.

Por último, mas igualmente importante à prestação dos Atletas, Treinadores, Tratadores e Equipa Técnica da FEP, estão também de parabéns os pais dos Atletas que deram um apoio incondicional a esta missão, alguns deles acompanhando a par e passo a viagem dos cavalos, contribuindo de forma muito significativa para que este sucesso fosse possível.

Este foi definitivamente um BOM RESULTADO DE EQUIPA, de que todos nos devemos orgulhar e seguir.

Texto: Frederico Pinteus

Resultados completos AQUI