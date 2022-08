Equipa Portuguesa de TREC em Lamotte

Já se encontra a treinar em Lamotte – Beuvron em França a equipa Portuguesa de TREC que irá representar Portugal no Campeonato do Mundo de Trec. A competição terá início no próximo dia 26 de Agosto. Assim e com o intuito de treinar e garantir uma boa adaptação ao clima a equipa lusa rumou a França no passado dia 19 de Agosto tendo chegado em óptimas condições ao distinto.

Portugal apresenta-se com 4 Juniores e 3 Jovens cavaleiros, ao contrário de 2019 que terminou o campeonato em 3º lugar este ano as equipas são compostas por cavaleiros muito jovens e inexperientes. Será certamente um ano de aprendizagem e formação, por isso os treinadores acharem importante rumar a França mais cedo para uma adaptação, não foi fácil devido aos custos elevados mas com a ajuda de enumeros patrocinadores foi possível.

No que se refer á equipa técnica não sofre alterações relativamente a 2019, sendo que o treinador nacional continua a ser Rui Filipe Félix, antigo atleta da modalidade, treinador de Equitação e proprietário do Clube Hípico Margens do Tejo, como chefe de equipa permanece Ana Patoleia também antiga atleta de TREC.

Juniores

Maria Leonor Mota – Xara B

Rita Sousa – z-Bahiana

Martim Moura – Jóia Mm

Tomás Carvalho – Gipsy

Jovens Cavaleiros

Leonor Salas – Macarena

Leonor Trincão – Cubana B

Mafalda Moura – Gold Brown “