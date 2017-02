EQUIMUR 2017: «Foco IV» eleito Campeão do Concurso Morfológico de Pura Raça Espanhola (VÍDEO) 22 Fevereiro, 2017 13:51

O espanhol Albert Boya proprietário do garanhão PRE Foco IV foi reconhecido como o melhor expositor da Equimur 2017.

Decorreu entre 16 e 19 em Murcia, Espanha, o XXIII Salão Internacional Equimur que consagrou Foco IV de 7 anos, como o grande vencedor do concurso morfológico. Este exemplar de Albert Boya, do criador Los Retamales, foi considerado o Campeão do concurso enquanto o seu outro exemplar Catueso MIBX do criador Miguel Bohorquez, foi eleito campeão adulto de melhores andamentos e vice-campeão de funcionalidade.

Segundo fontes da organização, a feira foi visitada por cerca de 12 mil pessoas e foi declarada um êxito. “EQUIMUR segue ocupando os primeiros lugares entre as feiras equinas, mais uma vez demonstrou que é uma feira diferente das outras, graças à qualidade dos seus concursos, o concurso de morfologia e actividades paralelas “, explicou Antonio Miras, director da iniciativa.

Resultados