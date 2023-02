EQUIMAIS reúne peritos nacionais e internacionais

No dia 17 de fevereiro o workshop “Avaliação Morfológica e Locomotora em Cavalos de Desporto” reuniu na Coudelaria de Alter 30 participantes, entre cavaleiros, técnicos de produção animal, médicos veterinários, criadores e estudantes. Contou com a participação de oradores internacionais de renome nesta área do conhecimento, oriundos das universidades de Utrecht (Países Baixos), Uppsala (Suécia) e Cambridge (Reino Unido), para além de oradores nacionais. O objetivo de salientar, por um lado, a importância da avaliação do movimento na criação e utilização do cavalo de desporto e, por outro lado, de dar a conhecer as mais recentes tecnologias utilizadas para esse efeito foi plenamente conseguido, o que se pode comprovar pela elevada adesão de participantes oriundos das mais diversas regiões do país e pela satisfação que os mesmos manifestaram com os conteúdos abordados.

Este foi mais um workshop realizado no âmbito do projeto EQUIMAIS – Melhor Produção Equina, liderado pela Universidade de Évora e em parceria com os Institutos Politécnicos de Portalegre e Santarém.