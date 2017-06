«EQUADOR MVL» é garanhão recomendado de 4 estrelas

O garanhão Puro-Sangue Lusitano de 8 anos de idade Equador MVL (Quo-Vadis SS x Que-Há MVL) acaba de ser nomeado pela APSL com o título de garanhão recomendado**** para a disciplina de Dressage.

Para este título contribuiram os resultados alcançados nesta disciplina a nível nacional e internacional do cavalo que é montado pelo cavaleiro português João Torrão.

Este garanhão criado pela Coudelaria do Monte Velho já conta com uma dezena de filhos, esperando-se o nascimento de mais 16 filhos no próximo ano.