EPAE recebe convidados especiais da Equitação de Trabalho em espetáculo único

A Escola Portuguesa de Arte Equestre vai realizar no próximo dia 16 de junho, quinta-feira, às 21.30, a “Gala de Abertura do Festival Internacional do Cavalo Lusitano”, no Picadeiro Henrique Calado, associando-se ao XXXIII Festival Internacional do Cavalo Lusitano, da Associação Puro-Sangue Lusitano, que decorre de 17 a 19 de junho.

Esta gala da Escola Portuguesa de Arte Equestre vai contar com convidados especiais, exímios da modalidade da Equitação de Trabalho. Bruno Pica, Diogo Oliveira, Gilberto Filipe, Luís Brito Pais, Mafalda Galiza Mendes, Pedro Torres e Tiago Alves vão juntar-se aos cavaleiros da Escola Portuguesa de Arte Equestre para dar a conhecer ao público um pouco mais sobre esta modalidade que foi criada como disciplina equestre em 1987.

Na Gala a Escola Portuguesa de Arte Equestre apresentará o Passo de Quatro, as Rédeas Longas, os Ares Altos e o Carrossel, enquanto a Equitação de trabalho apresentará o Solo e o Carrossel da Equitação de trabalho. Os habituais “Jogos da Corte” serão efetuados conjuntamente.

Os bilhetes podem ser adquiridos em arteequeste.pt, na bilheteira do Picadeiro Henrique Calado, ou nos locais habituais.

Até lá, o público pode visitar diariamente a Escola Portuguesa de Arte Equestre e assistir às “Manhãs da Arte Equestre”, as apresentações regulares que acontecem de terça-feira a sábado, entre as 11:00 e as 13:00 (exceto feriados e dias de Gala).