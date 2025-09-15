EPAE estreia-se nos Estados Unidos com gala em Massachusetts

A prestigiada Escola Portuguesa de Arte Equestre fará, no dia 28 de setembro, a sua primeira apresentação em solo norte-americano, no evento “Harmony in Motion”, que celebra a cultura equestre e as tradições de Portugal.

O espetáculo decorrerá na Sons of the Wind Farm, situada em Merrimac, a cerca de 55 quilómetros de Boston. O espaço é dirigido pelo mestre equestre português Vitor Silva, natural da Ilha Terceira, nos Açores, que vive há cerca de 40 anos nos Estados Unidos e promove o ensino clássico para cavaleiros de todos os níveis.

Além das exibições da Escola Portuguesa de Arte Equestre com cavalos Puro Sangue Lusitano, o programa inclui apresentações de Fado e folclore português, degustações de gastronomia e vinhos nacionais e visitas guiadas às cavalariças.

“Abriremos o nosso espaço à comunidade, para que todos possam ter um bocadinho da cultura e do sabor português”, afirmou Vitor Silva. “Se estou ligado ao cavalo Lusitano, tenho de mostrar essa cultura, esse sabor que trazemos na mala. Quero dar a todos a oportunidade de conhecerem um pouco mais sobre quem somos”, acrescentou.

O evento contará ainda com a participação de mestres portugueses convidados, que viajarão de Portugal para apresentar a arte equestre “ao mais alto nível”.

Reconhecida em 2024 como Património Imaterial Cultural da Humanidade pela UNESCO, a Arte Equestre Portuguesa será o ponto alto desta iniciativa que pretende também reforçar os laços com a comunidade luso-americana da região da Nova Inglaterra.

De acordo com o Consulado Geral de Portugal em Boston, parceiro do evento, a presença da Escola Portuguesa de Arte Equestre nos Estados Unidos representa “um marco histórico para celebrar o património cultural de Portugal”.

Entre os convidados oficiais estará o embaixador de Portugal nos Estados Unidos, Francisco Duarte Lopes.