EPAE atua no evento de lançamento da Abu Dhabi Royal Equestrian Arts

O lançamento da Abu Dhabi Royal Equestrian Arts (ADREA), nos Emirados Árabes Unidos, que decorre nos dias 30 e 31 de outubro e 1 e 2 de novembro, será o evento equestre do ano, juntando aos anfitriões as quatro academias equestres europeias mais reputadas da atualidade: a Escola Portuguesa de Arte Equestre (EPAE), Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre (Jerez de la Frontera, Espanha), o Cadre Noir (Saumur, França) e a Spanish Riding School (Viena, Áustria). Para a EPAE, será a primeira atuação no sudoeste da Ásia e a segunda fora da Europa, com os seus cavalos de raça Lusitana de Alter Real, depois de em 2008 ter participado no Salon du Cheval de El Jadida, em Marrocos.

O evento oficial de lançamento da ADREA e a inauguração das suas instalações em Abu Dhabi será constituído por quatro galas nas quais participarão as cinco escolas que compõem o cartaz. A 30 e 31 de outubro, atuam exclusivamente para a Família Real e convidados especiais, enquanto nos dias 1 e 2 de novembro, o espetáculo é aberto ao público em geral.

A EPAE levará a Abu Dhabi a arte equestre tradicional portuguesa, classificada como Património Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO. Em representação da Parques de Sintra, entidade gestora da EPAE, marcarão presença no evento, João Sousa Rego, presidente do Conselho de Administração da empresa, e José Lino Ramos, administrador responsável pela Escola.

Apresentando oito cavaleiros e doze cavalos, apoiados por seis tratadores, a EPAE executará individualmente um “Passo de 4” e participará em quatro números em conjunto com as restantes escolas: “Ares Altos à mão”, “Ares Altos montados”, “Carrossel” e “Desfile Final”.

A ADREA é uma nova escola criada e desenvolvida com cavalos e cavaleiros espanhóis, incorporando conhecimentos adquiridos na Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, cuja missão é representar e divulgar a tradição da equitação clássica nos Emirados Árabes Unidos. Em 2023, fez a sua estreia absoluta na “Gala das las V Escuelas”, em Jerez de la Frontera, na celebração do 50º aniversário da Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, que também contou com a participação da EPAE.

Em 2024, a EPAE convidou a ADREA para a Gala de celebração do seu 45º aniversário, no Campo Pequeno, em Lisboa, marcando a primeira atuação da nova escola em Portugal. Nessa ocasião, as duas instituições celebraram um memorando de entendimento, que prevê a colaboração em programas de interesse mútuo, tais como eventos, apresentações, consultoria, intercâmbio de cavaleiros e iniciativas de âmbito cultural.

