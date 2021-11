Entrevista a Ricardo Sousa: “Esforço-me para ser o melhor jóquei” 4 Novembro, 2021 7:57

Aproxima-se o Grande Prémio de Portugal, e o jóquei português Ricardo Sousa, de 28 anos, que lidera as “estatísticas” em Espanha, será um dos protagonistas no próximo domingo, 7 de Novembro, no Hipódromo da Maia (Porto).

Apesar de liderar em Espanha, Ricardo não esconde a sua satisfação em rever a família e amigos no próximo domingo e agradece reconhecido a Hélder Russo, proprietário da Quadra Russiforever e a Ricardo Duarte, Joaquim Oliveira e Frederico Martins, proprietários da Quadra Maia Lidador, que organizaram a sua deslocação de Vigo até Vilar de Luz, Folgosa (Maia) em avião particular. Uma corrida contra o tempo, já que nesse dia. Ricardo vai montar em cinco corridas em Madrid…

Em conversa com o Equisport sobre o seu grande momento actual, os objectivos e o futuro, afirma: “Encaro com grande entusiamo o meu trabalho, e procuro ser o melhor jóquei a cada dia que passa”.

EQUISPORT: O que o leva a abandonar o campeonato espanhol numa altura em que lidera a estatística?

Ricardo Sousa: Como felizmente levo um avanço de 15 corridas no campeonato de Espanha e faltando apenas 1 mês para o resultado final, vou arriscar, pois significa uma excelente oportunidade poder correr na Arábia Saudita para subir como jóquei além dos generosos prémios pecuniários. Desejo também agradecer a André Pereira de Ponte de Lima, treinador de cavalos de corrida em Inglaterra, que através dos seus contactos tem tratado de toda a minha documentação para a Arábia Saudita.

EQUISPORT: Tendo em conta que já montou em Inglaterra, o que procura neste novo desafio das arábias?

Ricardo Sousa: Trabalhei durante cinco meses em Inglaterra, onde aprendi muito. Agora quero melhorar como jóquei, e melhorar o nível das corridas em que participo. Principalmente aprender!

EQUISPORT: O que o leva a vir montar a Portugal?

Ricardo Sousa: O prazer de estar entre família e os fans das corridas de cavalos. Sinto que sou bem recebido. Reconheço que fizeram os possíveis para eu estar no Hipódromo da Maia no próximo domingo. Nesse dia tenho que fazer 5 corridas em Madrid, tenho 45 minutos para apanhar um avião até Vigo, para depois viajar num avião particular até Vilar de Luz, Folgosa. Este apoio faz-me sentir acarinhado e que as pessoas querem ver-me a participar no Grande Prémio de Portugal. Estou muito grato pelas mensagens de apoio vindas de Portugal sempre que alcanço um bom resultado em Espanha. É motivador!

EQUISPORT: Até quando pensa montar?

Ricardo Sousa: Penso montar até o meu corpo permitir.

EQUISPORT: O que o levou a ser jóquei?

Ricardo Sousa: Sou da família da Quadra Adelino Gomes da Silva Escura, Maia. A paixão vem de criança. Os meus avós tinham cavalos de corrida.

EQUISPORT: O que pensa fazer quando terminar a carreira de jóquei? Ser treinador?

Ricardo Sousa: Neste momento o meu objectivo não é ser treinador, porém a vida dá muitas voltas!

Quando terminar a carreira de jóquei e tiver a vida organizada, quero viver do que ganhei, pois a vida de jóquei é muito dura, se pretendemos ser bem sucedidos. Trabalhamos todos os dias e não há folgas para desfrutar os prazeres da vida. O meu objectivo é estar bem organizado financeiramente e quando chegar aos 45 anos, nessa altura poder desfrutar das coisas que gosto de fazer.

Breves

– Um cavalo que o tenha marcado? Flanders Flame (GB)

– Treinadores que o tenham marcado? Hélder Pereira e Enrique León

– Qual a corrida que lhe deu mais prazer ganhar? Copa D’Oro de San Sebastian 2016

– Qual o hipódromo que gostou mais de correr? Longchamp, Paris

– Qual o hipódromo que gostaria de vir a correr? Newmarket (GBR)

– Qual a prova que gostaria de ganhar? L’Arc de Triomphe