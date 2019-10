Enorme Guerreira (IRE)!

A pupila do preparador Hélder Pereira continua invicta. GUERREIRA (IRE) por “Free Eagle” e “Reveal The Star” de apenas 2 anos chegou a Portugal este Verão para defender as cores da quadra Nossa Senhora do Vale da melhor maneira possível.

Adquirida no prestigiado leilão “Guineas Breeze Up Sale” de Tattersalls em maio por 4500 Guineas (cerca 5000€), GUERREIRA (IRE) foi mais uma aposta em equinos de 2 anos do proprietário dos Arcos de Valdevez, José Assunção.

Depois de vencer o prémio “Noticias de Guipuzkoa” e o “Critérium Internacional “em San Sebastian, Guerreira (IRE) disputou o “Critérium de Potrancas” em Madrid, e uma vez mais saiu invicta, somando assim já três triunfos consecutivos e cerca de 35 mil euros em prémios.

O preparador luso aponta agora França, como o próximo destino de Guerreira (IRE).

Texto: Hélder Barbosa