Encontro com criadores sobre o “Lusitano e o Ensino” 10 Outubro, 2017 16:10

O grande interesse manifestado pelos criadores na disciplina de Ensino, e pelos resultados obtidos por cavalos Lusitanos em provas desta disciplina equestre, em Portugal e no estrangeiro, decidiu a Direcção da APSL organizar um encontro com os criadores onde serão abordados temas relacionados com o Cavalo Lusitano no Ensino, nas suas diferentes vertentes.

Este encontro terá lugar no próximo dia 18 de Outubro, pelas 09H00, na Companhia das Lezírias com o seguinte Programa:

09H00 – Abertura pelo Presidente da APSL, Eng. Manuel Paim

Oradores:

Director: Dr. Pedro Ferraz da Costa

Treinador: Paulo Caetano

Veterinário: Dr. Bruno Miranda

Juiz: Carlos Lopes

Proprietário: Vasco Freire

Utilizadores: Daniel Pinto e Miguel Ralão

Encerramento da Sessão pelo Presidente da Federação Equestre Portuguesa, Dr. Manuel Cidade Moura

11H30 – Apresentação de Cavalos Lusitanos de diferentes idades

13H30 – Almoço (Restaurante da Companhia das Lezírias)

Dado o número de lugares ser limitado e as inscrições serem aceites por ordem de chegada, a APSL agradeçe a confirmação de participação, até ao dia 13 de Outubro, para o correio eletrónico da APSL: apsl@cavalo-lusitano.com , informando se pretendem também estar presentes no almoço (custo 20€).