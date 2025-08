Emirados vencem Mundial de Cavalos Novos de Raides 2025

Mundial de Cavalos Novos de Raides decorreu neste sábado (2), em Jullianges, França. Este prestigioso evento de 120 quilómetros reuniu 82 dos mais promissores cavalos de 8 anos e os seus cavaleiros para competir num percurso exigente e variado, que testou a resistência e a parceria entre cavalo e cavaleiro.

O primeiro lugar foi conquistado por Saif Ahmed Mohammed Ali Almazrouei (Emirados Árabes Unidos), montando Bullio Quasillo, com uma impressionante velocidade média de 21,6 km/h. Logo atrás, Essa Rashed Mohammad Saeed Almazrouei (Emirados Árabes Unidos) garantiu a segunda posição com Al Fatina, apenas 45 segundos depois, na sua estreia em campeonatos. Fechando o pódio, Sultan Abdulaziz Mayoof Alromaihi (Bahrein), com Haqtar Du Carrelie, terminou em terceiro, com a média de 21,1 km/h.

Os cavaleiros portugueses Ana Barbas com Namus VB, António Lopes Avó com Firam Farell AA50 e João Raposo com Nero das Tapadas que participaram neste mundial foram eliminados na terceira fase por claudicação das montadas.

