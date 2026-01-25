Emelie Pieper vence o Grande Prémio do CSI3*Andalucía

Um sábado marcado por grande ambiente e emoção viveu-se na Dehesa Montenmedio, com a realização da penúltima jornada do CSI3* Andalucía Pre-Sunshine Tour. O programa incluiu sete provas internacionais e duas regionais, distribuídas por quatro pistas.

O ponto alto foi o Grande Prémio, a única prova disputada na Pista Milton. A vitória pertenceu à alemã Emelie Pieper, em Come To Me. A cavaleira alemã e o filho de Cornet Obolensky registaram o melhor tempo entre os dois conjuntos que concluíram o desempate sem faltas. O belga Roy van Beek foi segundo classificado com Cavoiro-H Old, enquanto o espanhol Julio Arias, em Filou du Manoir, completou o pódio.

Em representação de Portugal, António Matos Almeida terminou em 11.º lugar, montando a égua de nove anos Clair Matin PS. Dos 33 conjuntos em prova, com obstáculos a 1,50 m, apenas cinco concluíram o percurso inicial sem penalizações, garantindo acesso ao desempate.

Na Pista Big Star disputaram-se as provas de 1,45 m e 1,35 m. Na prova 1,45m, Riccardo Pisani destacou-se ao vencer com Chacco’s Lawito PS, um cavalo de 11 anos, filho de Chacco-Blue. O italiano, atualmente 193.º do ranking FEI e participante nos Campeonatos da Europa de 2025, superou o suíço Edouard Schmitz, segundo classificado com Karel Dorrman.

Os cavaleiros portugueses voltaram a estar em evidência com a vitória de António Matos Almeida no Pequeno Grande Prémio com obstáculos colocados a 1,40 m, em Volver de la Vigne. O cavaleiro português, atualmente 498.º do ranking FEI, repetiu o triunfo alcançado no fim de semana anterior com este experiente filho de Diamant de Semilly. A britânica Chloe Winchester foi segunda com Exited Z e o belga Robin Vermeir terceiro com Sisley van de Hazenhoek.

Na prova de 1,20 m, Alfie Bradstock venceu com Gladstone, somando a segunda vitória consecutiva para o cavaleiro britânico e o filho de Der Senaat. Vivien Blandfort foi segunda com Legend, enquanto Martim Portela de Morais, em Daiquiri CC, terminou em terceiro. A portuguesa Cristiana Viegas alcançou também um décimo terceiro lugar com Luigi 7.

Na prova de velocidade a 1,35 m, a vitória sorriu ao belga Wilm Vermeir, um dos nomes mais fortes das provas ao cronómetro, montando Adelio, um cavalo de nove anos por Adagio de Talm. A italiana Maria Vittoria Gaffuri foi segunda com Cafeine des Roches. Portugal voltou a destacar-se com Hugo Tavares, terceiro classificado com Nelleke H, e Martim Portela, quarto com Inco van den Bisschop.

Cavalos Novos

As provas CSIYH para cavalos de cinco e seis anos decorreram na Pista Cumano. Nos seis anos, Jaroslav Sima voltou a vencer com Uquila, filha de El Barone 111 Z. El P, montado por Hugo Tavares, foi terceiro classificado. Ulhick du Bois Halleux e Championado Zin, montados por Luís Policarpo Augusto, terminaram em 6.º e 7.º lugares, enquanto P. Quarthaga Blue, com João Vicente Caldeira, foi 8.º — todos com percursos sem faltas.

A prova de cinco anos, tal como nos dias anteriores, realizou-se sem desempate, com todos os conjuntos sem penalizações a partilharem o primeiro lugar. Entre eles estiveram Infinity van’t Coseveld Z e Rasall du Roi, ambos montados por Hugo Tavares.

