“Em Vilamoura, a nossa prioridade é oferecer um novo ambiente totalmente concebido para o desporto moderno”, afirma Vincent Goehrs

A partir de fevereiro de 2026, Vilamoura voltará a acolher concursos de saltos de obstáculos. Como parte de uma colaboração com a Arrow Global, principal proprietária do complexo turístico desta localidade costeira do Algarve, a GRANDPRIX Events comprometeu-se a organizar ali eventos desportivos internacionais durante os próximos quinze anos, até ao nível CSI5*.

O recinto, em obras há vários meses, aguarda infraestruturas novas e ultramodernas. Desde a segurança e o conforto dos cavalos até à experiência desportiva e extra-desportiva dos cavaleiros e das suas equipas, a GRANDPRIX pretende oferecer um serviço da mais alta qualidade. Vincent Goehrs, presidente da GRANDPRIX, explica todo o alcance e a visão de longo prazo deste grande projeto.

A partir de fevereiro de 2026, a GRANDPRIX Events organizará os seus primeiros concursos em Vilamoura, Portugal. Como surgiu esta iniciativa?

Cada vez mais, os cavaleiros europeus desejam e necessitam de prolongar as suas temporadas de competição. Tal como a Espanha, Portugal beneficia de temperaturas e sol incomparáveis a qualquer país do norte da Europa, que nem mesmo o sul de França. A GRANDPRIX há vários anos que deseja desenvolver um projeto na Península Ibérica. Neste contexto, reunimo-nos com a Arrow Global, principal proprietária do complexo de Vilamoura, que está a investir várias centenas de milhões de euros no projecto. A Arrow Global pretendia revitalizar um local hípico com tradição e de longa data que acolhia concursos internacionais desde 2000. O objetivo é corresponder melhor às expectativas de todos os intervenientes da nossa comunidade desportiva — cavaleiros profissionais e amadores, tratadores, proprietários, criadores e negociantes — e oferecer-lhes um recinto capaz de acolher toda a família do salto de obstáculos todos os anos, de outubro a março.

Além disso, Portugal, que não recebe um CSI5* desde 2019, é um território dinâmico, atrativo e em pleno crescimento em termos de turismo e economia. Estamos, portanto, felizes por contribuir para esta dinâmica e garantir que os desportos equestres se tornem um motor adicional do desenvolvimento económico nesta bela região de Portugal, o Algarve.

Há já vários meses que a GRANDPRIX Events empreendeu uma modernização radical das infraestruturas. Quais são as principais mudanças previstas?

O recinto, tal como era conhecido pelos cavaleiros habituados a competir em Vilamoura, consistia principalmente em estruturas temporárias. Para modernizar as infraestruturas, primeiro demolimos tudo. Em seguida, começámos a desenvolver um projeto moderno. Em termos práticos, os cavaleiros terão à sua disposição quatro pistas de competição sub-irrigadas (uma de relva e três de areia), quatro grandes pistas de aquecimento, um picadeiro coberto de 5.000 m² e zonas para trabalhar à guia. Haverá 600 boxes permanentes aquando da inauguração, com dimensões de 3,5 × 3,5 m, assim como amplas áreas exteriores que permitem aos cavalos afastarem-se do ambiente de competição e movimentarem-se confortavelmente.

Estamos genuinamente convencidos de que a qualidade anda de mãos dadas com o espaço. Por isso, quisemos maximizar o espaço disponível para treino e limitar o número de cavalos. Queremos garantir que cada cavalo e cavaleiro possa competir nas melhores condições desportivas e sanitárias, o que consideramos crucial. No local, estará também disponível uma clínica veterinária que oferece todos os serviços necessários para os cavaleiros e cavalos que se instalam em Vilamoura por períodos prolongados. Por fim, o recinto incluirá três restaurantes: um para o público em geral, um na zona dos estábulos e um amplo lounge de hospitalidade com 1.000 m².

De que forma o Centro Equestre de Vilamoura se destacará face a outros recintos que acolhem circuitos de outono e inverno?

A principal diferença, em comparação com outros circuitos que conhecemos — a maioria dos quais é muito bem organizada e em locais de alta qualidade — é precisamente a modernidade das infraestruturas. A partir de fevereiro de 2026, iremos oferecer um novo ambiente concebido para atender às necessidades do desporto moderno, cujas exigências agora vão muito além dos padrões de qualidade de há vinte ou trinta anos, particularmente em termos de bem-estar equino. O nosso foco é construir um recinto em sintonia com os tempos e com as evoluções em curso, com uma visão a longo prazo, para 2040. É por isso que, por exemplo, as boxes são significativamente maiores do que o exigido pela FEI. O objetivo é antecipar tanto as expectativas dos cavaleiros como as futuras alterações regulamentares. Estamos a ultrapassar limites em termos de modernidade, qualidade das pistas e conforto, tanto para os cavalos como para os humanos. Quando se reúnem centenas de cavalos num só lugar, a segurança e o conforto devem ser primordiais. Quanto aos cavaleiros e às suas equipas, queremos que se sintam em casa e desfrutem de uma experiência desportiva e extra-desportiva impecável.

Temos a sorte de estar a desenvolver este projeto em parceria com a Arrow Global, que é proprietária dos cinco campos de golfe de Vilamoura, de três marinas, de um importante portefólio hoteleiro e de numerosos empreendimentos imobiliários. A nossa ambição é oferecer aos cavaleiros um acesso facilitado a todos esses serviços. Hoje, este nível de integração não existe em nenhum outro lugar da Europa.

Portanto, trata-se de uma parceria com a Arrow Global?

Sim. Tivemos o prazer de nos reunir com os dirigentes da Arrow Global, que procuravam um parceiro para revitalizar os desportos equestres em Vilamoura. Perguntaram-nos qual era a nossa visão de um projeto equestre sólido para este local. Passámos um ano a definir o projeto e outro ano a torná-lo realidade através das obras. A partir de fevereiro de 2026, entraremos na fase mais empolgante: operar o recinto que concebemos em conjunto com a Arrow Global, a proprietária do local. Comprometemo-nos, pelos próximos quinze anos, a gerir e organizar eventos desportivos internacionais até ao nível 5* durante quinze semanas por ano. Para o Grupo GRANDPRIX, trata-se de um compromisso importante a longo prazo.

O Algarve é uma região turística em rápida expansão. O que Vilamoura pode oferecer aos seus visitantes?

Portugal é um país altamente atrativo, e o turismo tem crescido significativamente nos últimos anos. O Algarve é a principal região turística de Portugal. Hoje, está muito bem conectado à Europa e além. O Aeroporto de Faro, localizado a vinte e cinco minutos de Vilamoura, serve oitenta destinos europeus, com voos diretos disponíveis a partir dos Estados Unidos. Quanto a Vilamoura, é uma estância balnear moderna com praias magníficas, três marinas, cinco campos de golfe e muitas atividades para famílias e visitantes de todas as idades. As suas unidades hoteleiras estão a ser alvo de uma grande renovação com o objetivo de alcançar os padrões dos melhores destinos europeus.

Este primeiro projeto de CSI5* em Vilamoura segue duas linhas estratégicas. A primeira é que estamos a construir um recinto concebido para acolher o melhor do desporto equestre mundial. Naturalmente, queremos receber os melhores cavaleiros do mundo, e estamos convencidos de que a infraestrutura lhes permitirá competir ao mais alto nível. A segunda é que Portugal, como destino desportivo, merece um CSI5*.

Acredito que isso também irá ao encontro das expectativas da comunidade equestre, o que nos motiva ainda mais. Paralelamente a este CSI5*, iremos organizar provas CSI4* e CSI3* em Vilamoura, complementadas por concursos CSI1* e eventos para Cavalos Novos. Ao longo do ano, todos os públicos, independentemente do seu nível, beneficiarão de infraestruturas projetadas e dimensionadas para competições de 5*.

De que forma a experiência adquirida pela GRANDPRIX Events desde 2013 o ajuda a realizar com sucesso um projeto de tão grande escala?

Organizar eventos equestres é uma profissão que exige atenção aos detalhes e reinvenção constante. Só funciona se estiver alicerçada, antes de mais, numa paixão pelo desporto, apoiada por uma organização e gestão rigorosas. Hoje, a GRANDPRIX possui um know-how que já foi demonstrado numa grande variedade de recintos — Deauville, Chantilly, Le Touquet, Cabourg, Compiègne e Fontainebleau.

Estamos felizes por aplicar este know-how, adquirido e aprimorado em França, em Portugal, num recinto concebido e construído de acordo com as necessidades que nós próprios identificámos. Ter a oportunidade de conceber um recinto do zero é também uma grande responsabilidade. Trabalhámos arduamente para cuidar de cada detalhe e otimizar a qualidade da experiência tanto dos cavaleiros como dos cavalos. Esta é a nossa prioridade absoluta. Estruturámos as operações para serem o mais eficientes possível, o que nos permite concentrar-nos nos detalhes finais que fazem toda a diferença. Também queremos reservar espaço para uma reinvenção constante, para que aqueles que comparecem aos nossos eventos continuem a ser agradavelmente surpreendidos e nunca fiquem entediados ou indiferentes.

Que outras perspetivas de desenvolvimento a GRANDPRIX Events prevê a médio e longo prazo?

A GRANDPRIX Events é, antes de mais, um projeto ao serviço do nosso desporto. Não há limite para o desenvolvimento, desde que corresponda a um interesse comum partilhado por todos os envolvidos no nosso desporto e pelas equipas da GRANDPRIX. Em França, temos a sorte de trabalhar com parceiros públicos em locais e territórios únicos. Ainda temos muita energia para dedicar ao desporto, e estamos muito orgulhosos do progresso que fizemos. Cada evento que organizamos é, ao mesmo tempo, um prazer e uma responsabilidade. Nos próximos anos, sem dúvida, concretizaremos ainda mais, mas permaneceremos sempre fiéis ao nosso propósito: desenvolver e promover o nosso desporto com entusiasmo e humildade.

De forma mais ampla, as equipas da GRANDPRIX estão empenhadas em canalizar a sua energia numa diversificação ponderada. Continuamos a expandir as nossas atividades de informação e audiovisuais, bem como os nossos projetos de eventos, tanto geograficamente como sazonalmente. A GRANDPRIX também aspira a construir um projeto no qual os seus colaboradores possam desenvolver-se num ambiente seguro. A recompensa pelo extraordinário trabalho e empenho das equipas da GRANDPRIX é a garantia desse ambiente de confiança. Estamos profundamente comprometidos com isso e, para o alcançar, temos de diversificar. Quanto mais profundas e amplas forem as nossas bases, mais forte será a nossa empresa e o nosso papel no seio do desporto.

Mais informações AQUI

Alguma questão? Contacte o show office: showoffice@grandprixgroup.com

“O programa desportivo do Algarve Vilamoura Classic foi concebido para abranger todo o espetro do talento equestre, desde os cavalos novos até aos profissionais mais experientes.”