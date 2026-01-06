Elvas recebe o XXVII Raid Hípico de Santa Eulália a 31 de janeiro de 2026

A cidade de Elvas acolhe, no próximo 31 de janeiro de 2026, o XXVII Raid Hípico de Santa Eulália / Luís Tello Barradas, uma das provas de resistência equestre mais emblemáticas da região, organizada pela Associação Humanitária de Santa Eulália.

A competição tem início logo pela manhã, com a inspeção veterinária marcada para as 7h00, seguindo-se a partida em grupo às 8h00, junto aos Silos da CERSUL, local de referência do evento.

Cavaleiros e cavalos irão competir em várias categorias, adaptadas a diferentes níveis de experiência e idades, nomeadamente CEI/CEN 100 km, CEP 80 km, CEP 20 e 40 km, Veteranos 20 km e Crianças 2 km, promovendo a participação alargada e o espírito desportivo.

Para além da vertente competitiva, o Raid Hípico de Santa Eulália mantém a sua forte ligação à tradição e ao convívio. O programa encerra com a missa às 18h00, seguida do jantar de confraternização e cerimónia de entrega de prémios, agendada para as 19h00, reunindo participantes, organização e comunidade local.

O XXVII Raid Hípico de Santa Eulália reafirma-se, assim, como um evento de referência no calendário equestre nacional, conjugando desporto, tradição e espírito comunitário.