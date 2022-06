Elitloppet 2022: «Etonnant» vence a final (VÍDEO)

Cerca de 40 mil pessoas assistiram no domingo (29), ao triunfo do trotador francês, «Etonnant» de 8 anos, com o driver Anthony Barrier na final Elitloppet (1609m) que decorreu no Hipódromo Solvalla em Estocolmo. O vencedor recebeu o prize money de $ 510.000.

«Etonnant» filho de «Timoko», pertence e é treinado pelo holandês Richard Westerink, proprietário e treinador do trotador «Timoko» vencedor desta final em 2014 e 2017.

É caso para dizer: – Tal pai, tal filho!

«Etonnant» registou 01:51:03 vencendo por um comprimento, seguido de «Hail Mary» com Erik Adielsson. «Mister F Daag» com Robin Bakker for terceiro classificado.

Resultados Elitloppet 2022