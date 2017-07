Elite do Hipismo Regressa a Cascais – CSI 5* | Hipódromo Manuel Possolo 4 Julho, 2017 9:38

Pelo 12º ano consecutivo, o CSI 5* Longines Global Champions Tour regressa a Cascais. Entre os dias 6, 7 e 8 de julho, o Hipódromo Manuel Possolo receberá 50 cavaleiros de várias nacionalidades, entre os quais os portugueses: Luciana Diniz e Duarte Seabra.

O Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais, vai acolher nomes da elite do hipismo mundial como Scott Brash, Alberto Zorzi, Bertram Allen, Marco Kutscher, Jos Verloy, Marcus Ehning, Michael Van Der Vleuten, Harrie Smolders e Gregory Wathelet entre outros.

As provas têm início na 6ª feira, dia 7 de Julho, com a “Tabela A Duas Fases”, às 10h00, e com a “primeira classificativa Global Champions League”, às 20h00.

De salientar que o Global Champions League (GCL), parte do circuito mundial de hipismo, é composto por 18 equipes, com cavaleiros de diferentes nacionalidades a competir num formato único, que se manterão inalteradas até ao final da temporada.

PR

Lista de Participantes

Confira o programa AQUI