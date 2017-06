Elite do Hipismo regressa a Cascais – 06-08 de Julho 20 Junho, 2017 10:31

Os melhores cavaleiros do mundo regressam ao Hipódromo Municipal Manuel Possolo para participar no CSI 5* LONGINES GLOBAL CHAMPIONS TOUR, que se realiza pelo 12º ano consecutivo em Cascais, entre os dias 6 e 8 de julho. Decorre em simultâneo a competição por equipas Global Champions League.

Este ano, o prize money será de 1.4 milhões euros o que representa um montante nunca visto em Prize Money no hipismo em Portugal.

Depois de passar por cidades como Miami, cidade do México, Shangai, Madrid, Hamburgo, Mónaco, Cannes e Paris, o Longines Global Champions Tour e o Global Champions League chegam, pelo 12º ano consecutivo, ao Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais, nos dias 6, 7 e 8 de julho.

A liga milionária da modalidade que chega a Portugal para realizar a 9ª de um total de 15 etapas do circuito mundial do hipismo mais conceituado do mundo, trará consigo os melhores cavaleiros do circuito internacional de cinco estrelas.

O Global Champions League (GCL), parte do circuito mundial de hipismo, é composto por 18 equipes, com cavaleiros de diferentes nacionalidades a competir num formato único, que se manterão inalteradas até ao final da temporada.

Vários campeões Olímpicos, Mundiais e Europeus estão inscritos neste que é o maior evento da modalidade a nível mundial.

Esta iniciativa, que decorreu pela primeira vez em Portugal no ano de 2006, tem vindo a ganhar crescente notoriedade a nível nacional e internacional, sendo o ponto de encontro dos melhores atletas do mundo.

PR