Elisabetta Franchi lança colecção com inspiração equestre 21 Julho, 2021 15:49

A marca italiana Elisabetta Franchi acaba de apresenta uma nova coleção de inspiração equestre (2021-2022). A proposta é marcada pelas cores fortes e por uma elegância aristocrática.

Numa sociedade onde as mulheres desempenham vários papéis, a nova linha da maison Elisabetta Franchi enfatiza as mulheres que nada temem e que querem cavalgar com ousadia o seu dia a dia.

Linhas clássicas perseguem-se numa paleta de cores fortes e requintadas que remetem a cenários elegantes e preciosos. Um verdadeiro espetáculo que salta entre casacos, malhas tweed, calças e botas de montar, blusas com ar do antigo regime combinadas com acessórios retirados diretamente das caixas de joias.

Para esta temporada, botas são combinadas com roupas de alta costura e itens mais de dia-a-dia para contrastes eficazes que lembram a poesia de outra época. Toques, botas de cano alto, casacos modelados e acessórios que lembram os personagens e linhas da selaria.

As peças icónicas da maison encontram o seu lugar entre capas de formato geométrico, cardigans macios e vestidos sofisticados. As malas desempenham um papel importante como um acessório de bom gosto inquestionável.