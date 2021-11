Eleições no Clube de Atrelagem do Norte 22 Novembro, 2021 16:24

O Ato Eleitoral dos órgãos sociais para o Triénio de 2021/2024, do Clube de Atrelagem do Norte (CAN), a realizar na Assembleia Geral, do próximo dia 27 de Novembro do corrente ano, entre as 17h00 e às 19h00, na sede em Vila do Conde.

A Única Lista e Designada pela A, que se apresentou a eleição é composta por:

ASSEMBLEIA – GERAL

Presidente: Carla Susana Ferreira Dias – Sócio nº 03

Vice-Presidente: José Luís Duarte Penha – Sócio nº 24

Secretário: Rui Filipe Soares Pinho – Sócio nº 46

DIREÇÃO

Presidente: Pedro Manuel de Barreira Losa – Sócio nº 12

Vice-Presidente: Marco Gabriel Santos Martins – Sócio nº 25

Secretário: Henrique Pereira Rodrigues – Sócio nº 5

Tesoureiro: Eduardo Filipe Sousa Salvador Ribeiro – Sócio nº 13

Vogal: Eduardo Jorge Serra Oliveira – Sócio nº 35

Vogal: Jorge Miguel Domingues Capela – Sócio nº 33

CONSELHO FISCAL:

Presidente: Eduardo Vasco Pereira Barbosa Lima – Sócio nº 2

Vice-Presidente: Manuel António Alegria Garcia de Aguiar – Sócio nº 16

Relator: Vitor Manuel Frias Oliveira – Sócio nº 20