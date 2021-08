Égua irlandesa «Mother Earth» vence o Prix Rothschild 2021 (VÍDEO) 5 Agosto, 2021 10:39

O Prix Rothschild (Group 1) de 2021, que decorreu na passada terça-feira no Hipódromo de Deauville (FRA), corrida reservada a poldras e éguas e disputada sobre 1 milha, foi ganho pela égua irlandesa «Mother Earth» (Zoffany) do preparador Aiden O’Brien (vencedor do Prix du Jockey Club e do Prix de Diane Longines, esta temporada em França), foi montada pelo jóquei britânico Ryan Lee Moore. Na segunda posição ficou a égua de Aka Khan, «Sagamiyra» (Sea the Mook), seguida da «Speak of the Devil» (Wootton Bassett) e de «Rougir» (Territories). Não foi fácil o triunfo para «Mother Earth» que teve que manter-se na liderança até ao fim.

Esta égua foi comprada por 150 mil euros no Leilão de cavalos da Goffs Ireland.

Resultados AQUI