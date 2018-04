Edwina Tops-Alexander vence o Grande Prémio Longines em Miami 8 Abril, 2018 21:03

Edwina Tops-Alexander (AUS) triunfou no Grande Prémio Longines Global Champions Tour em Miami apesar de Scott Brash (GBR) manter-se na liderança do ranking do Tour.

Montando a égua KWPN California, Edwina conseguiu o melhor tempo 32,07s dos dois únicos conjuntos que terminaram o desempate com duplos percursos sem faltas. Bassem Mohamed do Qatar foi segundo classificado (35,47s) com Gunder e Darragh Kenny (IRL) com Cassini Z fechou o pódio penalizando 4 pontos no desempate em 30,87s.

A luta pela liderança do raking do LGCT 2018 vai ser intensa, com Brash a liderar após o seu triunfo no México (67pts), Pieter Devos em segundo (60 pts) e Edwina em terceiro lugar com 57 pontos.

