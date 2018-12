Edwina Tops-Alexander conquista o Super Grande Prémio de Praga (VÍDEO) 17 Dezembro, 2018 22:00

A primeira edição do Super Grande Prémio de Praga reuniu os 16 vencedores das 16 etapas do Longines Global Champions Tour e teve como grande vencedora, a australiana Edwina Tops-Alexander montando California. Ludger Beerbaum e Frank Schuttert completaram o pódio com os seus respectivos, Casello e Chianti’s Champion. Este Grande Prémio foi dotado com 1.250.000 euros, dos quais 310.000 euros foram para a vencedora, Edwina Tops-Alexander. Um resultado sensacional para a nº37 do ranking mundial da FEI que fecha com chave de ouro 2018.

Na primeira mão, apenas dois cavaleiros terminaram com zero pontos: Harrie Smolders com Zinius e Edwina Tops-Alexander com California. Três terminaram com quatro pontos, enquanto Ludger Beerbaum com Casello, colocava pressão nos dois primeiros classificados, após o seu percurso sem faltas na segunda mão, que assegurava ao alemão o terceiro lugar. Harrie Smolders não conseguiu manter o ritmo com Zinius, fez dois derrubes e sofreu uma queda, fruto de uma recusa do seu KWPN. Edwina na segunda mão cometeu uma falta com California, mas terminou com o melhor tempo (4/61,08s) em relação ao alemão Ludger Beerbaum que foi segundo classificado (4/61,56s). O holandês Frank Schuttert completou este pódio de estrelas, com o seu Westafalian, Chianti’s Champion, de 10 anos (4/64,91s).

Esta foi a reacção de Edwina Tops-Alexander, após conquistar o Super Grande Premio 5* de Praga com California:

” A minha égua é incrível. Não sabia que tinha ganho, quando ouvi cair a vara na segunda mão, apenas pensei em continuar. Estas três últimas semanas foram incríveis, ganhei os G.P.’s 5* de Paris, Corunha, e agora o Super Grande Prémio de Praga. É uma honra, e um dos G.P.’s mais prestigiosos que alguma vez conquistei. Esta competição é única”.

