Edouard de Rothschild no combate ao doping nas corridas

O presidente da France Galop, Edouard de Rothschild, escreveu aos principais intervenientes das corridas de cavalos em França para reforçar a determinação do órgão federativo em combater o doping em todas as suas formas.

A sua mensagem foi transmitida quando a France 2, o canal de televisão pública mais visto no país, emitiu um documentário intitulado ‘Racing – the big cheat?’

Emitido na passada quinta-feira (05), o programa referiu as investigações judiciais em curso sobre Andrea Marcialis, bem como Frederic, Cedric e Charley Rossi. Os quatro treinadores estão suspensos enquanto os procuradores públicos investigam as acusações de doping e crime organizado, o que cada um deles nega.

Rothschild, falou sobre as relações da France Galop com os produtores do programa: “Sendo a luta contra o doping dos cavalos, a nossa prioridade absoluta, optámos por responder às vossas solicitações com transparência, na esperança de que este espírito de diálogo e comunicação vos inspirasse a tratar o assunto de forma objetiva.”