Edição de 2019 da Samora Equestre foi um sucesso 17 Julho, 2019 8:11

A 1ª edição da Samora Equestre que decorreu no passado fim-de-semana reuniu as Coudelarias da sua freguesia num só espaço, levando estas algumas das éguas afilhadas para exposição.

No concurso do poldro mamão participaram 21 animais, 17 Lusitanos e 4 cruzados, tendo sido a seguinte classificação:

Na disputa de campeão da feira, venceu a poldra Pintura de José Pereira Palha.

A Feira abriu com um colóquio onde se debateu a influencia do cavalo em Samora Correia, tendo como oradores João Pedro Rodrigues, Francisco Palha, Joaquim Madaleno, Pedro Farto, João Gonçalves e João Braga a moderar.

Contamos também com uma apresentação dos cavaleiros de Samora, tendo sido homenageados os cavaleiros Nuno Vicente, Pedro Farto, Ricardo Vinhas Reis e João Gonçalves, que são

reconhecidos não só a nível nacional, mas também internacional.

Um dos pontos altos do evento, foi o cortejo pelas ruas da cidade, onde estavam juntos cavaleiros amadores, campinos, campeões de equitação de trabalho, dressage e um cavaleiro da Escola Portuguesa de Arte Equestre.

Foram também homenageados os cavalos Joselito, ferro Sociedade das Silveiras e Zinque das Lezírias, ferro Companhia das Lezírias, como reconhecimento de tão longe levaram o nome de Samora Correia.

Uma iniciativa de sucesso a repetir em 2020.