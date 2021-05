Eddie de 28 anos retido por momentos…

Uma equipa de bombeiros, em Inglaterra, resgatou um cavalo que andava a deambular entre as árvores e acabou por ficar preso.

O Serviço de Bombeiros e Resgate de Suffolk disse que o cavalo, de 28 anos, chamado Eddie, ficou preso em Ballingdon Hill, nos arredores de Sudbury.

Foi necessário chamar um veterinário ao local que sedou o animal para o manter calmo, enquanto os bombeiros aparavam os ramos ao seu redor.

“Depois de os ramos terem sido aparados, a equipa recorreu a máquinas especializadas para tirar o cavalo de entre as árvores e transportá-lo para terreno seguro”, disse um porta – voz do corpo de bombeiros à imprensa local.

Eddie ficou bem e em segurança e vai ficar aos cuidados do veterinário até que os efeitos da medicação tenham passado.

Fonte: BBC News

Veja as imagens do resgate:

Meet Eddie, the 28 year old horse who was safely & professionally released by @SuffolkFire 🐎🐎

Excellent work by crews who used animal rescue and battery rescue equipment to successfully free Eddie after he got stuck between trees. 🚒🚒#NotJustFires pic.twitter.com/x2bBLT5xKa

— Suffolk Fire & Rescue Service (@SuffolkFire) May 21, 2021